Rivoluzione nel ranking ATP dopo gli US Open 2024: Sinner consolida il primato, Zverev nuovo numero 2

Le settimane successive ai tornei del Grande Slam portano spesso grandi cambiamenti nel ranking ATP, e gli US Open 2024 non fanno eccezione. Il torneo newyorkese ha visto drammatiche partite ed eliminazioni premature di grandi giocatori, con conseguenze significative sulla classifica mondiale.

Jannik Sinner, nonostante mantenga la prima posizione, emerge come il grande protagonista. Il suo secondo titolo Slam lo conferma come indiscusso numero uno della stagione, con un vantaggio enorme che rende improbabile un suo sorpasso prima della fine del 2024. L’italiano ha aggiunto 1.820 punti al suo bottino, raggiungendo l’impressionante cifra di 11.180 punti, con un distacco di 4.105 punti dal secondo classificato.

Alexander Zverev, nonostante un US Open al di sotto delle aspettative, sale al secondo posto del ranking, sua migliore posizione di sempre. La sua costanza durante l’anno, con presenze nella seconda settimana di tutti gli Slam e ottimi risultati nei Masters 1000, gli ha permesso questo balzo in avanti.

Novak Djokovic scende al quarto posto, una posizione che non occupava dall’Australian Open 2023. Carlos Alcaraz, pur perdendo punti, mantiene la sua posizione. Entrambi hanno pagato caro le eliminazioni precoci a New York.

Taylor Fritz, finalista a sorpresa, rientra nella top 10 mondiale salendo al settimo posto. Jack Draper, semifinalista, fa il suo ingresso nella top 20, raggiungendo il 20° posto, suo miglior ranking in carriera. Anche Frances Tiafoe beneficia della sua semifinale, salendo al 16° posto.

Altri giocatori raggiungono il loro miglior ranking: Jordan Thompson (29°), Nuno Borges (30°, debuttando nella top 30) e Brandon Nakashima (che entra nella top 40).





Francesco Paolo Villarico