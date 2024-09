Aon Open Challenger-Memorial Giorgio Messina. L’ex numero 4 del mondo Nishikori su Sinner: ‘’Non ha punti deboli, gioca da numero uno: può restare al vertice della classifica mondiale per diversi anni”

’Sinner è il giocatore numero uno e gioca da numero uno perché ha davvero tutto: dritto e rovescio, un buon servizio, non ha molti punti deboli e questo è un aspetto fondamentale per essere in testa alla classifica mondiale. Speriamo che possa restare numero uno ancora per diversi anni ”. Così Kei Nishikori, già numero 4 del mondo e finalista degli Us Open, commenta lo straordinario cammino di Yannick Sinner negli Stati Uniti. I

l giapponese è la stella dell’Aon Open Challenger-Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis, tra i primi in Italia, che terminerà domenica a Genova con la finale del singolare nello stadio Centrale Beppe Croce a Valletta Cambiaso. Nishikori oggi scenderà in campo contro lo spagnolo Jaume Munar, testa di serie numero 3 del torneo, nei quarti di finale. Nishikori in carriera ha vinto 6 titoli ATP World Tour 500 e sei titoli ATP World Tour 250. Nel 2024,al rientro dopo un lungo infortunio, ha raggiunto i quarti di finale del Masters 1000 di Montreal