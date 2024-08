US Open 2024: Cocciaretto domina all’esordio. Grinta Errani! Rimonta un set a Bucsa, è al secondo turno. Fognini si arrende al primo turno

Un debutto convincente per Elisabetta Cocciaretto agli US Open 2024. La tennista italiana ha superato agevolmente il primo turno, battendo l’ucraina Kateryna Baindl, numero 329 del ranking mondiale, con un netto 6-3, 6-0.

Nel primo set, Cocciaretto ha dimostrato subito la sua superiorità, inanellando quattro game consecutivi e portandosi rapidamente sul 5-1 grazie a due break. Tuttavia, proprio quando sembrava avviata a chiudere il parziale, è arrivata una reazione inaspettata di Baindl. L’ucraina ha annullato due set point e si è ripresa un break, costringendo l’azzurra a giocare un nono game combattuto. Cocciaretto, però, non si è fatta sorprendere e, pur spinta ai vantaggi, ha mantenuto la calma chiudendo il set sul 6-3.

Il secondo parziale è stato un monologo dell’italiana. Cocciaretto ha preso il controllo totale del match, non lasciando alcuno spazio alla sua avversaria. Con un gioco solido e una risposta impeccabile, si è portata rapidamente sul 5-0. Baindl ha tentato un ultimo sussulto d’orgoglio nel sesto game, procurandosi due palle break, ma l’azzurra le ha annullate con freddezza, chiudendo il set e la partita con un perentorio 6-0.

Il cammino di Elisabetta Cocciaretto a New York, però, è solo all’inizio. Nel secondo turno, l’attende una sfida decisamente più impegnativa contro Anastasia Pavlyuchenkova, giocatrice esperta e ben più quotata di Baindl.

Slam Us Open E. Cocciaretto E. Cocciaretto 6 6 K. Baindl K. Baindl 3 0 Vincitore: E. Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 E. Cocciaretto 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 K. Baindl 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-0 → 4-0 K. Baindl 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 K. Baindl 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 K. Baindl 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 E. Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 K. Baindl 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 4-1 → 5-1 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 K. Baindl 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Baindl 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Statistiche 🇮🇹 E. Cocciaretto 🇺🇦 K. Baindl Ace 2 0 Doppi falli 1 4 Percentuale prime di servizio 68% (39/57) 66% (25/38) Punti vinti con la prima 67% (26/39) 52% (13/25) Punti vinti con la seconda 56% (10/18) 15% (2/13) Punti vinti a rete 71% (5/7) 0% (0/3) Palle break convertite 71% (5/7) 25% (1/4) Punti vinti in risposta 61% (23/38) 37% (21/57) Vincenti 15 9 Errori non forzati 19 25 Punti totali vinti 59 36 Distanza coperta 1886.5 ft 1950.3 ft Distanza coperta per punto 19.9 ft 20.5 ft

37 anni e non sentirli! Encomiabile Sara Errani, rimonta un set a Cristina Bucsa e si guadagna una splendida vittoria al primo turno degli US Open. 3-6 6-0 6-4 lo score al termine di una battaglia di due ore e due minuti nella quale ha messo in mostra non solo gambe e testa, ma anche una mano clamorosa in tante discese a rete e angoli stretti che hanno messo in difficoltà la più giovane rivale. Attende la vincente del derby a stelle e strisce Collins – Dolehide. Sara è stata bravissima recuperare dopo un primo condotto dalla spagnola, brava ad aprire il campo e spingere. Nel secondo set la partita è girata: Errani è stata pronta a cambiare ritmi e guadagnare campo, facendo perdere il filo del miglior tennis alla rivale. Dopo aver dominato il secondo set (cappotto per l’azzurra), il terzo set è stato una vera lotta, dove non solo la forza fisica ma soprattutto la mano più “educata” dell’italiana ha fatto la differenza. Non ha sfruttato un primo match point in risposta sul 5-3 Sara, ma ha giocato un fantastico ultimo game, toccando anche una volée bassa con un controllo della palla eccezionale.

Dopo l’incredibile vittoria dell’Oro a Parigi 2024 con Jasmine Paolini, continua il gran momento dell’italiana, più forte di rivali assai più giovani, potenti ed attrezzate. Ma la sua testa, visione di gioco e lucidità nel giocare bene i momenti importanti e far giocare male le avversarie le consente di prendersi ancora grandi soddisfazioni.

Il primo set è un’alternanza di break e contro break, con Bucsa più in controllo del gioco. L’allungo decisivo dell’iberica arriva nel nono game, per il 6-3 conclusivo. Non c’è partita nel secondo, con Sara dominante, padrone del campo e capace di strappare tre break alla rivale, senza concederne alcuno.

Il match si decide nel terzo parziale, il più intenso e anche giocato meglio come qualità complessiva. Errani sembra sul punto di allungare, ma non ci riesce nel primo game, molto duro. Bucsa salva altre tre palle break (da 0-40) ne terzo game, restando ancora avanti per 2-1. Errani riesce a gestire meglio i suoi game, e finalmente trova l’allungo sul 3-2. Purtroppo Bucsa reagisce, strappa il contro break, ma cede di nuovo il turno di servizio nel game seguente, per il 4-3 Errani, con un paio di scelte tattiche dell’azzurra ottime, brava a mettere pressione all’avversaria. Sara non riesce a chiudere sul 5-3, sul match point Cristina trova un vincente sulla riga, ma non trema sul 5-4, e chiude l’incontro con pieno merito, meritandosi uno splendido secondo turno.

C. Bucsa vs S. Errani



Slam Us Open C. Bucsa C. Bucsa 6 0 4 S. Errani S. Errani 3 6 6 Vincitore: S. Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 C. Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 S. Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 C. Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 C. Bucsa 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 2-3 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 C. Bucsa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 C. Bucsa 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-4 → 0-5 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 C. Bucsa 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 C. Bucsa 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Errani 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 C. Bucsa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 S. Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 C. Bucsa 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 4-1 → 4-2 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 C. Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 S. Errani 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 C. Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

Statistiche 🇪🇸 C. Bucsa 🇮🇹 S. Errani Ace 1 1 Doppi falli 5 2 Percentuale prime di servizio 63% (55/87) 77% (57/74) Punti vinti con la prima 51% (28/55) 58% (33/57) Punti vinti con la seconda 38% (12/32) 41% (7/17) Punti vinti a rete 71% (15/21) 62% (13/21) Palle break convertite 71% (5/7) 47% (7/15) Punti vinti in risposta 46% (34/74) 54% (47/87) Vincenti 36 12 Errori non forzati 47 25 Punti totali vinti 74 87 Distanza coperta 8223.3 ft 8004.3 ft Distanza coperta per punto 51.1 ft 49.7 ft

Slam Us Open F. Fognini F. Fognini 5 1 3 T. Machac T. Machac 7 6 6 Vincitore: T. Machac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 T. Machac 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-2 → 2-3 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 T. Machac 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 T. Machac 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df ace 1-5 → 1-6 F. Fognini 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 T. Machac 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 T. Machac 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Fognini 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 5-6 → 5-7 T. Machac 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-5 → 5-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 T. Machac 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Machac 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 2-4 → 3-4 F. Fognini 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 T. Machac 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 T. Machac 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 F. Fognini 0-15 df 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

Statistiche 🇮🇹 F. Fognini 🇨🇿 T. Machac Ace 3 8 Doppi falli 8 5 Percentuale prime di servizio 47% (36/76) 55% (45/82) Punti vinti con la prima 69% (25/36) 78% (35/45) Punti vinti con la seconda 38% (15/40) 65% (24/37) Punti vinti a rete 71% (5/7) 93% (14/15) Palle break convertite 14% (1/7) 86% (6/7) Punti vinti in risposta 28% (23/82) 47% (36/76) Vincenti 21 25 Errori non forzati 40 25 Punti totali vinti 63 95 Distanza coperta 4462.3 ft 4296.3 ft Distanza coperta per punto 28.2 ft 27.2 ft

Una delusione precoce per il tennis italiano agli US Open 2024:esce di scena al primo turno, sconfitto dal cecocon il punteggio di 7-5, 6-1, 6-3. Per il ligure, alla sua quindicesima apparizione nel tabellone principale dello Slam newyorkese, è stata una giornata da dimenticare, con solo il primo set a offrire qualche spunto di lotta.L’inizio del match è stato da incubo per Fognini, che ha ceduto immediatamente il servizio a zero, conquistando solo due punti nei primi 14 giocati. Nonostante un momentaneo calo di Machac, che ha concesso ben cinque palle break, il tennista italiano è riuscito a rientrare nel set solo alla quinta opportunità. Il parziale sembrava destinato al tie-break, ma sul 6-5 Fognini ha ceduto nuovamente il servizio, regalando il set all’avversario.Il secondo set ha visto un ulteriore calo dell’azzurro, che ha subito il break decisivo sul 2-1 per Machac. Da quel momento, il ceco ha preso il controllo del match, mentre Fognini faticava a trovare continuità. Il parziale si è chiuso con un netto 6-1, seguito da una richiesta di medical timeout da parte del ligure.Nonostante un inizio di terzo set più equilibrato, sul 2-2 si è verificato l’episodio che ha deciso l’incontro: Fognini ha commesso un doppio fallo di piede e, sulla palla break successiva, una volée fortunosa di Machac ha toccato il nastro prima di cadere sulla riga. Il ceco si è scusato per la fortuna, ma intanto si è portato sul 3-2. Da quel momento, Fognini non è più riuscito a rientrare nel match, cedendo nuovamente il servizio nell’ultimo game.