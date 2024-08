Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo 5 azzurri tra singolare e doppio (LIVE – al momento piove)

Masters e WTA 1000 Cincinnati (USA 🇺🇸) – 2°-3° Turno, cemento

WTA Cincinnati Iga Swiatek [1] Iga Swiatek [1] 0 0 Marta Kostyuk [15] Marta Kostyuk [15] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

1. [1] Iga Swiatekvs [15] Marta Kostyuk

2. Gael Monfils vs [2] Carlos Alcaraz (non prima ore: 18:30)



ATP Cincinnati Gael Monfils Gael Monfils 3* 4 6 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 1 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 3*-0 3*-1 6-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 G. Monfils 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 G. Monfils 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 C. Alcaraz 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 G. Monfils 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-1 → 2-2 G. Monfils 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 1-3 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Monfils 15-0 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 1-0

3. [1] Jannik Sinner vs Jordan Thompson



Il match deve ancora iniziare

4. [15] Holger Rune vs Gael Monfils OR [2] Carlos Alcaraz (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Frances Tiafoe vs Jiri Lehecka



Il match deve ancora iniziare

P&G Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Alexander Zverev vs [PR] Pablo Carreno Busta



ATP Cincinnati Alexander Zverev [3] Alexander Zverev [3] 0 0 Pablo Carreno Busta Pablo Carreno Busta 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

2. [7] Qinwen Zheng vs [Q] Magdalena Frech (non prima ore: 18:30)



WTA Cincinnati Qinwen Zheng [7] • Qinwen Zheng [7] 15 6 5 Magdalena Frech Magdalena Frech 0 1 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Qinwen Zheng 15-0 5-4 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 40-30 0-1 → 1-1 Magdalena Frech 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [3] Aryna Sabalenka vs Elina Svitolina (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Diana Shnaider vs Leylah Fernandez



Il match deve ancora iniziare

5. [7] Casper Ruud OR Felix Auger-Aliassime vs Jack Draper (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

6. [7] Demi Schuurs / Luisa Stefani vs [3] Asia Muhammad / Erin Routliffe



Il match deve ancora iniziare

Holcim Stadium 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Brandon Nakashima vs [6] Andrey Rublev



ATP Cincinnati Brandon Nakashima Brandon Nakashima 0 0 Andrey Rublev [6] Andrey Rublev [6] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

2. [7] Casper Ruud vs Felix Auger-Aliassime (non prima ore: 18:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [12] Ben Shelton vs Fabian Marozsan (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [5] Hubert Hurkacz vs Flavio Cobolli



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Katerina Siniakova / Taylor Townsend vs [OSE] Leylah Fernandez / Yulia Putintseva (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Liudmila Samsonova vs [LL] Elina Avanesyan



WTA Cincinnati Liudmila Samsonova [10] Liudmila Samsonova [10] 0 0 Elina Avanesyan Elina Avanesyan 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

2. [WC] Caroline Wozniacki vs Anastasia Pavlyuchenkova (non prima ore: 18:30)



WTA Cincinnati Caroline Wozniacki Caroline Wozniacki 0 5 2 Anastasia Pavlyuchenkova • Anastasia Pavlyuchenkova 0 7 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Anastasia Pavlyuchenkova 2-4 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Caroline Wozniacki 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Caroline Wozniacki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Caroline Wozniacki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Caroline Wozniacki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Caroline Wozniacki 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Caroline Wozniacki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Caroline Wozniacki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Caroline Wozniacki 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Caroline Wozniacki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Mirra Andreeva vs [5] Jasmine Paolini



Il match deve ancora iniziare

4. Paula Badosa vs Yulia Putintseva (non prima ore: 20:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [4] Sara Errani / Jasmine Paolini vs [OSE] Linda Noskova / Diana Shnaider (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Hugo Nys / Jan Zielinski



Il match deve ancora iniziare

2. [7] Harri Heliovaara / Henry Patten vs Wesley Koolhof / Nikola Mektic (non prima ore: 18:30)



ATP Cincinnati Harri Heliovaara / Henry Patten [7] Harri Heliovaara / Henry Patten [7] 0 6 2 Wesley Koolhof / Nikola Mektic • Wesley Koolhof / Nikola Mektic 0 7 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 W. Koolhof / Mektic 2-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* ace 0*-3 0*-4 0-5* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-6 → 6-6 H. Heliovaara / Patten 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 5-5 → 5-6 W. Koolhof / Mektic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 H. Heliovaara / Patten 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 5-4 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 W. Koolhof / Mektic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 W. Koolhof / Mektic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [5] Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Ivan Dodig / Jamie Murray



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs [WC] Mackenzie McDonald / Alex Michelsen



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Tereza Mihalikova/ Olivia Nichollsvs Harriet Dart/ Ellen Perez

2. [6] Jessica Pegula vs Karolina Muchova (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare