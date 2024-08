Aon Open Challenger 2024: Una 20ª Edizione da Record con Nishikori e Top Players

Festeggia 20 anni l’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina con un top 70, due top 80 e il giapponese Kei Nishikori, già numero 4 del mondo e vincitore di 12 titoli ATP. Giovedì 5 settembre grande spettacolo con “Ale & Franz e Raul Cremona”. Ufficiale l’entry list del torneo internazionale di tennis che si svolgerà a Genova dal 1 all’8 settembre. E in arrivo altri big dagli US Open

Edizione da record per l’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina che festeggia 20 edizioni, un compleanno speciale per il torneo internazionale di tennis che si svolgerà a Genova dal 1 all’8 settembre presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso. Con i suoi 185mila dollari di Total Financial Commitment si conferma uno dei principali dei tornei italiani dopo gli Internazionali di Roma ma soprattutto con i suoi 20 anni è inserito nella ristretta cerchia dei challenger più longevi in tutto il mondo.

Un’edizione 2024, sempre sotto la direzione di Sergio Palmieri, figura illustre del tennis nazionale, che presenterà ai nastri di partenza il numero 70 del mondo come il brasiliano Thiago Seyboth Wild, già vincitore a Genova nel 2023 in finale contro Fabio Fognini davanti ad uno stadio ‘Beppe Croce’ sold out con oltre 2000 persone. In carriera ha vinto anche un torneo ATP 250. Attesa anche per l’altro brasiliano Thiago Monteiro, numero 76 del ranking ATP e trionfatore a Genova nel 2022 vincendo con l’azzurro Andrea Pellegrino.

Presenza illustre quella del giapponese Kei Nishikori al rientro nei mesi scorsi dopo un lungo infortunio: e’ stato numero 4 del mondo ed ha un palmares ricchissimo con 6 titoli vinti nei torneo ATP 500 e altrettanti in quelli ATP 250. E nei giorni scorsi ha battuto nel Master 1000 di Montreal in Canada il greco Tsitsipas. Nella lista dei top 90 anche lo spagnolo Jaume Munar (89esimo al mondo). Tra i migliori dell’entry list anche il tennista serbo Laslo Djere, oggi numero 106 del mondo ma già top 30 e vincitore di un torneo ATP 500 e di un ATP 250.

A completare l’elenco dei migliori 150 anche il colombiano Daniel Elahi Galan (130esimo), l’azzurro Stefano Napolitano (numero 137), il talentuoso brasiliano di 22 anni Gustavo Heide che in dodici mesi ha scalato oltre 150 posizioni della classifica mondiale e si trova oggi al numero 143 e l’azzurro Francesco Passaro (147esimo). La lista degli italiani comprende anche Andrea Pellegrino (finalista a Genova nel 2022), Stefano Travaglia, Federico Arnaboldi, Francesco Maestrelli e Gianluca Mager.

L’Aon Open Challenger-Memorial Giorgio Messina e’ uno degli eventi principali del ricchissimo programma di Genova 24-Capitale Europea dello Sport. Nel corso di questi 20 anni sono passati da Genova tanti big del tennis mondiale come Jannik Sinner iscritto al torneo nel 2019, Lorenzo Musetti che partecipò nel 2019, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego vincitore in due edizioni. E poi il polacco Hubert Hurkacz (oggi numero 7 del mondo), il bulgaro Grigor Dimitrov (nono nel ranking mondiale) e il greco Stefanos Tsitsipas, undicesimo della classifica ATP che aveva messo il suo nome nell’albo d’oro del torneo nel 2017. L’Aon Open Challenger- Memorial Giorgio Messina nel 2014 è’stato premiato miglior Challenger del mondo, mentre nel 2018 e 2019 ha vinto quello di miglior Challenger Italiano.

“Anche in questa edizione il torneo si conferma di altissimo livello – spiega Mauro Iguera, Presidente del Comitato Organizzatore –, ci sono tennisti di primissimo piano a livello mondiale come Nishikori che garantiranno assoluto spettacolo. Inoltre il tabellone principale sarà ulteriormente arricchito grazie ad una Wild Card a disposizione del Comitato Organizzatore mentre due saranno concesse a giocatori indicati dalla FIT. L’obiettivo è avere in campo a Genova altri big che non dovessero proseguire la loro avventura agli US Open che si giocano in contemporanea. Anche in questa edizione ci sono giocatori che presto saranno protagonisti assoluti nel panorama mondiale e ci aspettiamo coppie di livello assoluto anche per il doppio che andrà ad arricchire ulteriormente un palcoscenico di grande prestigio sia dal punto di vista tecnico ma anche con lo spettacolo di giovedì sera con artisti di calibro come Ale & Franz e Raul Cremona”, conclude Iguera.

Un torneo che dunque regalerà tante emozioni ma anche divertimento perché giovedì 5 settembre in programma prima del match serale sul Centrale ‘Beppe Croce’ super spettacolo con i comici “Ale & Franz e Raul Cremona”, artisti di primo piano nel panorama nazionale. Presto sul sito ufficiale del torneo saranno comunicate le modalità per prenotare il biglietto. E poi Food Village tutti i giorni a partire da sabato 31 agosto a cura di Rete Strada grazie alla collaborazione della Camera di Commercio.

Dal punto di vista tecnico il torneo continuerà ad essere con 32 giocatori nel tabellone principale. Domenica 1 e lunedì 2 settembre le qualificazioni, martedì 3 al via le partite del tabellone principale che proseguiranno fino a domenica 8 con le finali. I biglietti si potranno acquistare direttamente presso la biglietteria a Valletta Cambiaso a partire da domenica 1 settembre ma la novità è la possibilità di comprare i tagliandi anche online attraverso il circuito happyticket.it. E anche quest’anno si svolgerà il 2° Shipping Italy Tennis Tournament, un torneo di tennis con gli operatori nel settore dei porti, dei trasporti, della logistica e dello shipping in generale e avranno la possibilità di giocare anche con i campioni dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina.

(Clicca per vedere l'entry list) Challenger Genova (MD) Inizio torneo: 02/09/2024 | Ultimo agg.: 12/08/2024 21:18 Main Draw (cut off: 270 - Data entry list: 12/08/24 - Special Exempts: 0/0) 70. T. Seyboth Wild

