Djokovic salta anche il Masters 1000 di Cincinnati

Il campione olimpico Novak Djokovic dopo l’Open del Canada salterà anche il 1000 di Cincinnati, del quale è campione in carica. L’annuncio è arrivato dal torneo statunitense, con un tweet che riportiamo.

Cincinnati will miss our defending champion 💔

We can’t to see more shirt rips in the future! pic.twitter.com/W3WKMO2adj

— Cincinnati Open (@CincyTennis) August 8, 2024