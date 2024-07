Da Modena: Cecchinato torna al Memorial Fontana dopo 11 anni – “Ho bellissimi ricordi qui” (con il programma di domani)

ltime partite del Tabellone delle Qualificazioni a Casinalbo di Formigine per il torneo internazionale di tennis maschile “Modena Challenger ATP 75”, 40° Memorial Eugenio Fontana, 2° Trofeo Assoservizi Group srl.

È terminato il Tabellone delle “Quali” ed è iniziato il Tabellone Principale. Al Club La Meridiana di Casinalbo (Formigine) entra nel vivo il “Modena Challenger ATP 75”, 40° Memorial Eugenio Fontana, 2° Trofeo Assoservizi Group srl.

Accedono al Main Draw gli azzurri Marco Cecchinato, che incontrerà Giannessi, e Alessandro Pecci, prossimo avversario il taiwanese Tseng. Avanti anche Federico Gaio, pronto ora a sfidare Federico Arnaboldi, e Mariano Tammaro che sfiderà il finalista della passata edizione Titouan Droguet. Entra nel Tabellone Principale anche un altro italiano “lucky loser”: Marcello Serafini.

Dal pomeriggio di oggi, lunedì, sono iniziati i match del Main Draw.

Nella giornata di martedì, già dal mattino, proseguiranno gli incontri del primo turno: attesa per l’esordio della testa di serie numero uno, il mancino spagnolo Albert Ramos-Vinolas, e per quello del talentuoso francese Benoit Paire, testa di serie numero sei del torneo.

RISULTATI “QUALI”. Questi i risultati delle sei partite del secondo turno del Tabellone di Qualificazione. I giocatori vincenti accedono al “Main Draw”:

Holmgren (Danimarca)-Erel (Turchia) 6-4 6-4

Cecchinato (Italia)-Statham (Nuova Zelanda) 6-3 6-3

Pecci (Italia)-Oradini (Italia) 6-3 6-4

Merida (Spagna)-Serafini (Italia) 6-1 6-7 6-4

Gaio (Italia)-Romano (Italia) 6-1 6-7 6-2

Tammaro (Italia)-Bondioli (Italia) 6-4 6-4

CECCHINATO. Dopo undici anni nel tabellone principale del Memorial Fontana c’è di nuovo Marco Cecchinato. Era il 2011 quando il 21enne talento siciliano giocava e vinceva il torneo della Meridiana sconfiggendo in finale Thiem. Una carriera lunga e intensa quella di Cecchinato che ha raggiunto il suo “best ranking” nel 2019, con la posizione numero 16 al mondo, pochi mesi dopo aver giocato la semifinale al Roland Garros (sconfitto proprio da Thiem).

Oggi Cecchinato ha perso diverse posizioni, ma nel 2024 sta ritrovando gioco e condizione. “I primi due match delle “Quali” sono andati bene, erano partite da non sottovalutare: sono stato sempre concentrato – ha spiegato proprio l’esperto tennista siciliano classe 1992 – Diciamo che sono molto soddisfatto dei primi due incontri: il primo obiettivo di raggiungere il Tabellone Principale è stato raggiunto. Qui alla Meridiana ho bellissimi ricordi: nel 2013 ho vinto il mio primo titolo importante e l’ho fatto vincendo contro un giocatore del valore di Dominic Thiem. Quella fu una finale bellissima e il torneo è ancora bellissimo. Ora sono passati undici anni, c’è un’altra storia, il passato è passato, ho aperto un altro capitolo della mia carriera: penso al presente per poter fare bene da qui a fine anno. Il mio obiettivo è risalire nel Ranking, giocare più partite possibile e giocarle con questo atteggiamento. Nelle ultime settimane sto giocando un buon tennis. Ho avuto un inizio di anno piuttosto complicato tra il cambio del mio team e l’infortunio al gomito. Adesso sono tornato da Max Sartori che, come dico sempre, è la mia salvezza: mi è ritornata voglia di lottare, di competere e di soffrire. Il tennis italiano? Beh sono i fatti a parlare. Sinner è numero uno al mondo e se non sbaglio abbiamo nove giocatori nei primi cento del mondo. E molti di questi sono giovani. Il movimento italiano sta attraversando veramente un momento incredibile – conclude Cecchinato – Io spero di aver dato un po’ il “la” con quella semifinale storica al Roland Garros nel 2018: dopo quel risultato tanti giocatori italiani hanno iniziato a fare grandi cose…” .

GIOCA CON IL CAMPIONE. Anche nell’edizione 2024 del Memorial Fontana il Club ha voluto organizzare “Gioca con il Campione”, uno dei momenti più attesi soprattutto da bambini e ragazzi.

Domenica pomeriggio una cinquantina di piccoli tennisti, dai 9 ai 15 anni, ha potuto confrontarsi con due campioni del “Modena Challenger ATP 75”. Sul centrale de La Meridiana gli argentini Andrea Collarini e Thiago Tirante hanno giocato con i “ball boys” del torneo, giovani tennisti della Scuola Tennis e del Settore Agonistico de La Meridiana.

“Questo è uno dei momenti più belli del torneo – ha raccontato Alessandro Arginelli, Direttore Tecnico e Responsabile Settore Agonistico Scuola Tennis Club La Meridiana – Vedere tantissimi nostri ragazzi, agonisti e non, che stanno qui al circolo dalla mattina alla sera facendo i raccattapalle del torneo, è per noi maestri una vera soddisfazione. Quando giocano con i “campioni” si vede in loro la voglia di imparare qualcosa di nuovo. I giovani hanno passione, curiosità e freschezza: queste occasioni per loro sono molto gratificanti e divertenti. Al momento abbiamo circa 160 ragazzi in tutta la Scuola Tennis de La Meridiana. Trenta di questi fanno parte del Settore Agonistico e giocano a livello regionale, nazionale e internazionale. Tra l’altro abbiamo appena vinto il Campionato Regionale a Squadre Under 12 Femminile e ci siamo qualificati anche con l’Under 14 Femminile per le Finali Nazionali. La nostra è una scuola in continua evoluzione e crescita”.

INGRESSO GRATUITO. Come ogni anno anche nell’edizione 2024 l’ingresso al Club La Meridiana sarà libero e gratuito per assistere a tutte le partite del “Modena Challenger ATP 75”.

Center Court – ore 10:00

Marco Cecchinato vs Alessandro Giannessi

Daniel Merida vs Enrico Dalla Valle

August Holmgren vs Andrea Pellegrino

Federico Agustin Gomez vs Benoit Paire (Non prima 5:30)

Albert Ramos-Vinolas vs Giovanni Fonio (Non prima 9:00)

Court 4 – ore 10:00

Bernabe Zapata Miralles vs Marcello Serafini

Andrea Collarini vs Thiago Agustin Tirante

Federico Arnaboldi vs Federico Gaio

Remy Bertola vs Stefano Travaglia

Markos Kalovelonis / David Vega Hernandez vs Filippo Romano / Augusto Virgili

Court 3 – ore 10:00

Chun-Hsin Tseng vs Alessandro Pecci

Mariano Tammaro vs Titouan Droguet

Marco Bortolotti / Matthew Christopher Romios vs Luca Parenti / Leonardo Taddia (Non prima 1:00)

Raul Brancaccio / Gabriele Piraino vs Blake Bayldon / Mats Hermans