Casinalbo: prime emozioni al Modena Challenger, Cecchinato avanza senza problemi (con il programma di doman)

Prima giornata di partite a Casinalbo di Formigine per il torneo internazionale di tennis maschile “Modena Challenger Atp 75”, 40° Memorial Eugenio Fontana, 2° Trofeo Assoservizi Group srl.

Subito buon tennis sui campi in terra rossa del Club La Meridiana di Casinalbo (Formigine) con le prime partite del “Modena Challenger Atp 75”, 40° Memorial Eugenio Fontana, 2° Trofeo Assoservizi Group srl. Domenica dedicata agli incontri del primo turno di qualificazioni che hanno parlato anche modenese con cinque giovani giocatori di casa in campo: Parenti e Dragoni de La Meridiana, Taddia e Vaccari del Tennis Modena e Bondioli dello Sporting Sassuolo.

Anche il pubblico non si è fatto attendere, spettatori appassionati e amanti del tennis hanno provato per la prima volta la nuova tribuna montata sul Campo Centrale. Già in funzione anche il sistema dell’Occhio di Falco che supporta l’arbitro di sedia nelle chiamate “dentro-fuori”.

RISULTATI. Tanti italiani in campo nel primo turno delle tabellone delle Qualificazioni. Avanzano Alessandro Pecci che supera l’argentino Lucio Carnevale 6-1 6-2, Giovanni Orandini che ha avuto la meglio di Ludovico Vaccari 6-4 6-1 e Federico Gaio (6-3 6-3 su Alessandro Dragoni).

Ci sono volute oltre due ore e mezzo di match a Filippo Romano per superare Luca Castagnola (6-7 7-6 6-1), mentre in meno di un’ora Marcello Serafini ha sconfitto Leonardo Taddia 6-1 6-1.

Al secondo turno delle Qualificazioni accede anche l’australiano Rubin Statham bravo a vincere il derby con il connazionale Matthew Romios in tre set (7-6 4-6 6-3).





CECCHINATO.

C’era grande attesa per l’esordio di Marco Cecchinato. Il tennista siciliano, già numero 16 della classifica mondiale, vinse il Memorial Fontana nel 2013 quando aveva 21 anni. In finale superò l’austriaco Dominic Thiem, allora testa di serie numero 1 del torneo, 6-3 6-4. Qualche tempo dopo i due si ritrovarono nuovamente l’uno fronte all’altro nella semifinale di uno dei più importanti tornei dello Slam, il Roland Garros: a Parigi ad avere la meglio fu Thiem.



Oggi Cecchinato ha vinto senza problemi 6-2 6-0 contro Luca Parenti, wild card delle “Quali”.





COACH INFANTINO.

Tra i tanti addetti ai lavori arrivati un po’ da tutto il mondo, alla Meridiana c’è anche l’argentino Eduardo Infantino, uno dei più conosciuti ed esperti allenatori del panorama internazionale. Qui al Modena Challenger segue il numero due del tabellone il 23enne argentino Thiago Tirante (128 del mondo), ma il coach argentino in carriera ha allenato tra gli altri Camporese, Pescosolido, Del Potro, Nalbandian e l’azzurro Simone Bolelli. “Alla Meridiana mi sento come a casa – spiegato Infantino – Il torneo è organizzato perfettamente e la cosa più bella è vedere tanti ragazzi giovani che lavorano nello staff: loro portano freschezza ed energia, bisogna fare i complimenti al Club La Meridiana. Che torneo mi aspetto? Ci sono tanti giocatori interessanti, diciamo che me lo godrò. Da qualche settimana seguo Thiago Tirante, abbiamo appena iniziato un percorso, lui ha ottime qualità, vorrei arrivasse tra i primi 20 giocatori del mondo. Il momento d’oro del tennis italiano? Merito della Federazione, del Presidente Binaghi, degli allenatori e ovviamente dei giocatori. Da qualche tempo in Italia ci sono tanti tornei Futures e Challenger che danno la possibilità ai giovani di giocare partite di alto livello. La Federazione e il Club hanno lavorato e stanno continuando a lavorare molto bene. Sinner? Beh lui può vincere 15 Slam, anzi è un giocatore che non ha limiti… E’ giovane, forte, ha un tennis naturale e un team alle spalle molto solido”.



PROGRAMMA LUNEDI. Nella mattinata di lunedì, 1 luglio, si giocano le partita del secondo e ultimo turno delle Qualificazioni.

Sul campo centrale alle ore 10 si parte con Cecchinato-Statham, a seguire, il danese Holmgren contro il turco Erel. Sul campo numero Gaio-Romano e Oradini-Pecci, mentre sul campo numero 3 Serafini-Merida e Tammaro-Bondioli.

Dalle 14.30 poi le prime partite del tabellone principale: sul campo Centrale si parte con Juan Pablo Varillas (PER)- Dino Prizmic (CRO), poi Oriol Roca Batalla (ESP)-Samuel Vincent Ruggeri. Alle 21, sempre sul Centrale, il derby azzurro tra Raul Brancaccio e Jacopo Berrettini.





INGRESSO GRATUITO.

Come ogni anno anche nell’edizione 2024 l’ingresso al Club La Meridiana sarà libero e gratuito per assistere a tutte le partite del “Modena Challenger Atp 75”.



Center Court – ore 10:00

Marco Cecchinato vs Rubin Statham

August Holmgren vs Yanki Erel

Juan Pablo Varillas vs Dino Prizmic (Non prima 2:30)

Oriol Roca Batalla vs Samuel Vincent Ruggeri

Raul Brancaccio vs Jacopo Berrettini (Non prima 9:00)

Court 4 – ore 10:00

Federico Gaio vs Filippo Romano

Giovanni Oradini vs Alessandro Pecci

Chun-Hsin Tseng vs Aziz Dougaz (Non prima 2:30)

Francesco Forti vs Gabriele Piraino (Non prima 5:00)

Court 3 – ore 10:00

Marcello Serafini vs Daniel Merida

Mariano Tammaro vs Federico Bondioli

Gonzalo Bueno vs Kyrian Jacquet (Non prima 2:30)