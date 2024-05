Giulio Zeppieri avanza al Roland Garros, eliminando Adrian Mannarino. Darderi esordisce con una vittoria in tre set al Roland Garros

Giulio Zeppieri ha replicato il risultato del 2023 al Roland Garros, imponendosi al debutto dell’edizione 2024 contro il francese Adrian Mannarino, numero 20 del tabellone, con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-1, 6-2 in due ore e mezza di gioco. Nonostante un inizio difficile, l’azzurro ha saputo sfruttare le debolezze del suo avversario sulla terra rossa, guadagnandosi l’accesso al secondo turno dove affronterà il vincente tra Alexei Popyrin e Thanasi Kokkinakis.

Zeppieri ha faticato nella prima frazione, commettendo ben 19 errori non forzati e permettendo a Mannarino di conquistare il set. Tuttavia, il romano ha saputo reagire prontamente, strappando il break in apertura del secondo set e dominando il gioco da quel momento in poi.

Mannarino, sostenuto dal pubblico del campo 7, ha iniziato a perdere la calma, prendendo a racchettate il terreno dopo aver subito un altro break. Zeppieri, sempre più padrone del campo, si è aggiudicato il secondo set senza particolari difficoltà e ha concesso solo un gioco al suo avversario nel terzo parziale.

Il crollo del francese è proseguito nel quarto set, con errori marchiani come uno smash in rete. Zeppieri ha mantenuto il servizio con autorità, aspettando che Mannarino ponesse fine alla propria sofferenza.

Il tennista romano ha notevolmente migliorato la qualità del suo gioco dal secondo set in poi, concedendo pochi punti al servizio e mettendo costantemente sotto pressione il francese, procurandosi ben 12 palle break. Degli 81 punti totali vinti da Zeppieri, 60 sono arrivati negli ultimi tre set, a dimostrazione del netto divario di rendimento tra i due giocatori.

GS Roland Garros Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 4 6 6 6 Adrian Mannarino [22] Adrian Mannarino [22] 6 2 1 2 Vincitore: Giulio Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Adrian Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Giulio Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Adrian Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 3-1 → 3-2 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Adrian Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Adrian Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Giulio Zeppieri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Adrian Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Giulio Zeppieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-0 → 4-1 Adrian Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Giulio Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Adrian Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Adrian Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Adrian Mannarino 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Giulio Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Adrian Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Giulio Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Adrian Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Adrian Mannarino 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Giulio Zeppieri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Adrian Mannarino 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Adrian Mannarino 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Adrian Mannarino 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Giulio Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Adrian Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Giulio Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Luciano Darderi ha iniziato con il piede giusto la sua avventura al Roland Garros, superando l’australiano Rinky Hijikata in tre set con il punteggio di 6-3, 7-6(6), 6-1. Nonostante fosse favorito, l’italo-argentino ha dimostrato grande solidità, gestendo al meglio i momenti cruciali dell’incontro e annullando un set point nel tiebreak del secondo set.

Al secondo turno sfiderà uno tra McDonald o Griekspoor [26].

Darderi ha imposto il suo gioco da vero terraiolo, cercando di allontanare l’avversario dal campo con colpi carichi e angoli profondi, oltre a rispondere in maniera aggressiva. Dopo aver vinto il primo set per 6-3, il secondo parziale si è rivelato più equilibrato, con Hijikata che ha cercato di togliere il tempo a Darderi avvicinandosi maggiormente a rete. Nel tiebreak, Darderi ha annullato un set point e si è imposto per 8-6 grazie a un errore dell’australiano.

Forte dei due set di vantaggio, Darderi ha dominato il terzo parziale, piazzando subito il break e mostrando tutto il suo repertorio, dalle smorzate ai potenti dritti a sventaglio. Con grande tenacia, l’azzurro ha chiuso il set per 6-1, esprimendo il suo miglior tennis.

L’ottima prestazione di Darderi è testimoniata anche dai numeri: 45 vincenti contro soli 24 errori gratuiti, 9 ace e il 78% di punti vinti con la prima di servizio, oltre al 64% con la seconda (contro il 40% di Hijikata).

GS Roland Garros Rinky Hijikata Rinky Hijikata 3 6 1 Luciano Darderi Luciano Darderi 6 7 6 Vincitore: Luciano Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Luciano Darderi 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Rinky Hijikata 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Luciano Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Rinky Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Luciano Darderi 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Rinky Hijikata 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Luciano Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 Luciano Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Rinky Hijikata 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Luciano Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Rinky Hijikata 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Luciano Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Rinky Hijikata 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Luciano Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Rinky Hijikata 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Luciano Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Rinky Hijikata 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Luciano Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Rinky Hijikata 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Luciano Darderi 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Rinky Hijikata 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Luciano Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Rinky Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Luciano Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Rinky Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Luciano Darderi 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Rinky Hijikata 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Luciano Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico