Roland Garros – Italiani: I risultati completi dei giocatori italiani impegnati nel Day 3. Sara Errani avanza al secondo turno del Roland Garros

, finalista del Roland Garros nel 2012, replica il risultato dell’anno scorso e si qualifica per il secondo turno del torneo parigino dopo aver superato le qualificazioni. L’azzurra ha sconfitto la slovaccacon il punteggio di 6-3, 6-2. Nel prossimo turno, Errani affronterà la testa di serie numero 22, l’americana, che oggi ha facilmente battuto la turca Zeynep Sonmez per 6-2, 6-0. Sarà il primo incontro tra le due giocatrici, separate da 14 anni di età.Errani è partita con il piede giusto, strappando subito il break alla seconda opportunità e confermandolo grazie a un ottimo gioco e alla capacità di neutralizzare le trame tattiche di Schmiedlova. La slovacca ha faticato a fare punto, commettendo errori anche marchiani a causa della solida difesa dell’italiana. Errani si è portata sul 3-0 e poi sul 5-2, approfittando anche di un doppio fallo dell’avversaria. Nonostante abbia mancato l’opportunità di servire per il set sul 5-2, l’azzurra ha chiuso il parziale per 6-3 con un dritto vincente sulla debole seconda di servizio di Schmiedlova.

Nel secondo set, il festival dei break è continuato fino al 2-2, quando Errani è riuscita a tenere il servizio a 15, mostrando una qualità di gioco sempre elevata. Schmiedlova è entrata in una spirale negativa, commettendo diversi errori banali, e ha subito il break a zero sul 4-2. Il divario tra le due giocatrici si è fatto sempre più ampio, fino al 6-2 finale che ha fatto esultare l’ex numero 5 del mondo.

Court 7 – Ore: 11:00

– (Match 2) Giulio Zeppieri 🇮🇹 vs Adrian Mannarino 🇫🇷



GS Roland Garros Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 4 6 6 6 Adrian Mannarino [22] Adrian Mannarino [22] 6 2 1 2 Vincitore: Giulio Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Adrian Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Giulio Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Adrian Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 3-1 → 3-2 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Adrian Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Adrian Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Giulio Zeppieri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Adrian Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Giulio Zeppieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-0 → 4-1 Adrian Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Giulio Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Adrian Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Adrian Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Adrian Mannarino 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Giulio Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Adrian Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Giulio Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Adrian Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Adrian Mannarino 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Giulio Zeppieri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Adrian Mannarino 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Adrian Mannarino 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Adrian Mannarino 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Giulio Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Adrian Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Giulio Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

—

Court 5 – Ore: 11:00

– (Match 2) Rinky Hijikata 🇦🇺 vs Luciano Darderi 🇮🇹



GS Roland Garros Rinky Hijikata Rinky Hijikata 3 6 1 Luciano Darderi Luciano Darderi 6 7 6 Vincitore: Luciano Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Luciano Darderi 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Rinky Hijikata 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Luciano Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Rinky Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Luciano Darderi 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Rinky Hijikata 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Luciano Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 Luciano Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Rinky Hijikata 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Luciano Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Rinky Hijikata 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Luciano Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Rinky Hijikata 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Luciano Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Rinky Hijikata 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Luciano Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Rinky Hijikata 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Luciano Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Rinky Hijikata 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Luciano Darderi 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Rinky Hijikata 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Luciano Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Rinky Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Luciano Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Rinky Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Luciano Darderi 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Rinky Hijikata 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Luciano Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

—

Court 12 – Ore: 11:00

– (Match 4) Sara Errani 🇮🇹 vs Anna Karolina Schmiedlova 🇸🇰



GS Roland Garros Sara Errani Sara Errani 6 6 Anna Karolina Schmiedlova Anna Karolina Schmiedlova 3 2 Vincitore: Sara Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Sara Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Sara Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

—

Court 13 – Ore: 11:00

– (Match 3) Flavio Cobolli 🇮🇹 vs Hamad Medjedovic 🇷🇸