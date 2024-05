Jannik Sinner dopo l’accesso al secondo turno del Roland Garros: “L’anca sta bene. Non c’è nessun movimento che mi fa dolore. Sto con Anna Kalinskaya quello sì” (audio della conferenza stampa)

Jannik Sinner ha fatto il suo esordio al Roland Garros 2024 con una vittoria convincente. Nonostante le recenti difficoltà legate a problemi di salute e a un infortunio all’anca, il giovane talento azzurro ha dimostrato di essere pronto a competere al massimo livello sulla terra rossa parigina.

In conferenza stampa, Sinner ha espresso la sua soddisfazione per il ritorno in campo e per l’atmosfera del Philippe Chatrier, dove ha giocato per la prima volta con il tetto chiuso. “Il campo è molto bello, era la prima volta che ci giocavo col tetto chiuso e sono contento. L’atmosfera era bella e c’era tanto supporto”, ha dichiarato l’altoatesino, che guarda con fiducia ai prossimi turni: “Cercheremo di alzare il livello per il prossimo turno e in generale sono contento di essere di nuovo in campo a competere.

Non vedo l’ora di giocare con Gasquet. Sarà una partita molto dura. Giocare contro qualsiasi giocatore francese qui è molto difficile. Soprattutto contro Richard, perché ha un grandissimo seguito qui.

Gasquet ha dato tantissimo per lo sport. È bello vederlo in campo. Ha ancora così tanto talento, quindi dovrò essere al meglio se voglio vincere. Cercheremo di allenarci bene domani, per creare la fiducia per dopodomani“.

Sinner ha anche toccato brevemente il tema della sua vita privata, confermando la relazione con la tennista russa Anna Kalinskaya, ma ribadendo la sua riservatezza in merito: “Come sapete, non mi piace parlare della mia vita privata. Sto con Anna (Kalinskaya) quello sì. Ma manteniamo tutto molto riservato. Mi conoscete: più di così non parlo”.

L’azzurro ha poi raccontato le difficoltà affrontate nelle ultime settimane, tra la malattia che lo ha costretto a letto per diversi giorni e la perdita di massa muscolare: “Difficile quando non puoi scendere in campo. Sono stato ammalato per parecchio tempo e la cosa mi ha aiutato in un certo senso a non pensare al tennis. Sono stato tanto tempo sdraiato nel letto perché non riuscivo neanche a uscire di casa. Ho perso un po’ di massa muscolare, che per me è importante. Ci metto tanto a mettere su massa e la perdo velocemente. Ma giorno dopo giorno mi sento più forte”.

Infine, Sinner ha rassicurato sulle condizioni della sua anca, che sembrano non dargli più problemi: L’anca sta bene. Non c’è nessun movimento che mi procura dolore. I muscoli vanno solo un po’ risvegliati. Non abbiamo avuto tutto il tempo per allenare tutto il corpo dopo tre settimane di stop completo. Quando riparti non puoi andare al massimo. Sono contento come di come ho servito, ho fatto per la prima volta dei punti qui 5 giorni fa. Spero che con il passare dei giorni di fare dei progressi, ma per ora sono soddisfatto”.

Parole che testimoniano la determinazione e la maturità di un campione che, nonostante le avversità, è pronto a dare il massimo per inseguire il suo sogno sulla terra rossa del Roland Garros.





Da Parigi, il nostro inviato Enrico Milani