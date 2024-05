Roland Garros – Italiani: I risultati completi dei giocatori italiani impegnati nel Day 2. Cocciaretto batte Haddad Maia al Roland Garros. Fognini supera Van De Zandschulp e avanza. Bellucci lotta ma cede a Tiafoe . Paolini supera agevolmente Saville e accede al secondo turno (Video)

📺❤️ LiveTennis TV – Dal Roland Garros – Parla Jannik Sinner dal nostro inviato Enrico Milani

ha regalato una prestazione straordinaria al Roland Garros, eliminando la brasiliana, tredicesima testa di serie e semifinalista dell’edizione dello scorso anno, con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-1 dopo una battaglia di due ore e trentadue minuti.L’azzurra, nonostante un inizio difficile che l’ha vista cedere il primo set per 6-3, ha saputo reagire con grande carattere e determinazione. Nel secondo set, Cocciaretto ha cambiato marcia, portandosi rapidamente sul 3-0 grazie a un tennis di alta qualità, soprattutto con il rovescio. Haddad Maia è riuscita a riagganciare l’italiana sul 4-4, ma Cocciaretto ha risposto con un tennis fatto di timing e colpi perfetti, chiudendo il set per 6-4.Nel terzo e decisivo set, l’azzurra ha dominato gli scambi, imponendo un ritmo insostenibile per la sua avversaria. Cocciaretto si è portata sul 3-0 e ha strappato nuovamente il servizio alla brasiliana nel quarto gioco, volando sul 5-0. Haddad Maia ha vinto il game della bandiera, ma ormai era troppo tardi: poco oltre la mezzanotte, Cocciaretto ha chiuso l’incontro e conquistato il pass per il secondo turno.Mercoledì, l’azzurra affronterà la spagnola, in quello che si preannuncia un altro match emozionante.

Fabio Fognini, l’ex numero uno d’Italia, dimostra ancora una volta la sua classe e tenacia, sconfiggendo l’olandese Botic van De Zandschulp in tre set (6-1, 6-1, 7-5) al primo turno del Roland Garros 2024. Il match, durato un’ora e cinquantotto minuti, ha visto il tennista ligure dominare per gran parte dell’incontro.

Nei primi due set, Fognini ha controllato il gioco con facilità, approfittando dei numerosi errori gratuiti commessi da Van de Zandschulp. L’italiano si è portato rapidamente sul 6-1, 6-1 e sembrava avviato verso una vittoria agevole quando si è trovato in vantaggio per 4-1 nel terzo set.

Tuttavia, Van de Zandschulp ha iniziato a limitare i suoi errori e ha approfittato di un momento di calo di concentrazione di Fognini, che ha commesso diversi errori di rovescio. L’olandese è riuscito a recuperare fino al 5-5, con Fognini che ha mancato due match point.

Nel momento cruciale, però, Fognini ha dimostrato la sua grande esperienza e capacità di reazione. Ha vinto un game combattuto ai vantaggi e poi ha strappato il servizio all’avversario a zero, chiudendo definitivamente la partita.

Al secondo turno, in programma giovedì, Fognini affronterà lo statunitense Tommy Paul, in quella che si preannuncia un’altra sfida emozionante per il veterano italiano.

Mattia Bellucci esce a testa alta dal Roland Garros dopo una battaglia di quasi quattro ore contro Frances Tiafoe, numero 20 del tabellone principale. Nonostante la sconfitta per 6-3, 3-6, 6-7 (6), 6-4, 6-4, il giovane tennista italiano ha dimostrato grande carattere e determinazione, mettendo in seria difficoltà il suo avversario.

Bellucci ha iniziato la partita con coraggio, strappando il servizio a Tiafoe e portandosi sul 3-1 nel primo set. Tuttavia, l’americano ha reagito prontamente, vincendo cinque giochi consecutivi e chiudendo il set in 37 minuti.

Nel secondo set, Bellucci ha ritrovato il suo ritmo, mandando in confusione Tiafoe con il suo gioco aggressivo. L’italiano si è portato sul 5-2 e ha chiuso il set al servizio, pareggiando il conto.

Il terzo set è stato una vera battaglia, con Bellucci che ha dimostrato grande lucidità nei momenti cruciali. Nonostante un errore del giudice di sedia, l’azzurro è rimasto concentrato, trascinando Tiafoe al tiebreak. Qui, Bellucci ha tirato fuori il meglio del suo repertorio, vincendo il set con un passante spettacolare e un dritto lungolinea per 8 punti a 6.

Tiafoe ha reagito nel quarto set, strappando il servizio a Bellucci nell’ottavo gioco e portando la partita al quinto. Nonostante un problema al gluteo, l’italiano ha continuato a lottare con coraggio, ma alla fine ha dovuto cedere il break decisivo nel nono gioco.

Bellucci ha chiuso la partita con 17 ace, 67 vincenti e 47 errori non forzati, pagando soprattutto la bassa percentuale di punti vinti con la seconda di servizio (40%). Nonostante la sconfitta, il giovane tennista italiano ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare un protagonista del circuito ATP.

Jasmine Paolini accede al secondo turno del Roland Garros 2024 con una convincente vittoria in due set sull’australiana Daria Saville, con il punteggio di 6-3, 6-4. L’azzurra, testa di serie numero 12 del torneo, ha dimostrato grande solidità e cinismo, chiudendo rapidamente il match dopo un’interruzione per pioggia.

La partita è iniziata con un susseguirsi di break, con Paolini che è riuscita a strappare il servizio all’avversaria quattro volte su otto occasioni nel primo set, approfittando anche dei cinque doppi falli commessi da Saville. Grazie a questa prestazione, l’italiana si è aggiudicata il primo parziale per 6-3.

Nel secondo set, Paolini ha continuato a mettere pressione alla rivale, breakkandola in apertura e volando sul 4-1. Nonostante un momento di calo che ha permesso a Saville di recuperare uno dei due break di svantaggio, l’azzurra ha mantenuto la calma e, dopo una breve interruzione per pioggia, ha chiuso i conti sul 6-4, sfruttando alcuni errori dell’australiana.

Grazie a questa vittoria, Jasmine Paolini attende ora al secondo turno la lucky loser statunitense Hailey Baptiste. L’azzurra, forte della sua ottima forma e della sua determinazione, punta a confermarsi protagonista sulla terra rossa parigina e a migliorare il suo miglior risultato nel torneo, gli ottavi di finale raggiunti nel 2021.

– (Match 1) Christopher Eubanks 🇺🇸 vs Jannik Sinner 🇮🇹

—

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

– (Match 2) Matteo Arnaldi 🇮🇹 vs Arthur Fils 🇫🇷



—

Court 7 – Ore: 11:00

– (Match 1) Daria Saville 🇦🇺 vs Jasmine Paolini 🇮🇹



—

Court 6 – Ore: 11:00

– (Match 3) Mattia Bellucci 🇮🇹 vs Frances Tiafoe 🇺🇸



– (Match 4) Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹 vs Beatriz Haddad Maia 🇧🇷



—

Court 12 – Ore: 11:00

– (Match 4) Daniel Elahi Galan 🇨🇴 vs Lorenzo Musetti 🇮🇹



—

Court 13 – Ore: 11:00

– (Match 3) Fabio Fognini 🇮🇹 vs Botic Van de Zandschulp 🇳🇱