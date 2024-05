Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Nella notte vince Medvedev. Gael Monfils vittoria e record di partite vinte negli slam. Sfiderà il nostro Lorenzo Musetti al secondo turno. Fuori Maria Sakkari

Daniil Medvedev non ha avuto un inizio tranquillo al Roland Garros. Il russo ha dovuto impegnarsi a fondo per liberarsi di un tenace Koepfer che gli ha strappato un set lungo il cammino. Tuttavia, ciò non ha impedito a Medvedev di aggiudicarsi la vittoria per 6-3, 6-4, 5-7 6-3 in tre ore e nove minuti. Il moscovita sembrava mantenere le distanze e il controllo del match con due set di vantaggio, ma si è rilassato alla fine del terzo e il tedesco sognava una rimonta. La notte era già inoltrata a Parigi e Medvedev non voleva che la situazione andasse oltre, quindi ha chiuso l’incontro in 4 set, ottenendo così una sofferta vittoria. Al secondo turno lo attende il serbo Miomir Kecmanovic.

Una partita di Gael Monfils è sempre sinonimo di divertimento, ancor di più quando gioca sul Philippe Chatrier del suo amato Roland Garros. Il francese ha nuovamente mostrato tutto il suo repertorio per sconfiggere Seyboth Wild per 6-2, 3-6, 6-3 6-4 dopo 2 ore e 36 minuti. L’incontro è stato ricco di colpi incredibili, palle corte e virtuosismo da parte di entrambi i tennisti. Il brasiliano metteva la potenza e il francese mostrava la sua magia intatta per imporsi in un duello equilibrato, ma in cui si è sempre avuta la sensazione che Monfils avesse il controllo. Il tennista di casa è già al secondo turno e lo attende l’italiano Lorenzo Musetti in quello che sarà un altro incontro pieno di spettacolo.

Monfils, con la sua vittoria su Seyboth Wild, ha fatto oggi un altro passo avanti nella storia del tennis francese. L’attuale numero 37 del mondo è diventato il tennista francese con più vittorie nei tornei del Grande Slam, totalizzando 122 successi. Sul podio lo accompagnano Jo Wilfried Tsonga con 121 vittorie e, al terzo posto, Richard Gasquet con 116. Monfils ha raggiunto questo traguardo nel miglior posto possibile per un giocatore francese: sul campo Philippe Chatrier del Roland Garros.

La giornata di lunedì al Roland Garros è stata lunga, con molti risultati di diverse stelle del circuito maschile.

Karen Khachanov, Lorenzo Musetti, Tommy Paul e Denis Shapovalov hanno tutti ottenuto il passaggio al secondo turno del Grand Slam francese.

Il russo si è qualificato per la fase successiva dopo aver battuto senza problemi Sumit Nagal con i parziali di 6-2, 6-0 7-6(5), in 2 ore e 30 minuti.

Quanto all’italiano, che è arrivato a Parigi in un momento di scarsa forma, ha realizzato un’esibizione di qualità per superare Daniel Galan, trionfando con i parziali di 6-3, 6-3 7-5.

Chi continua ad essere ispirato sulla terra battuta è Paul. Il numero 14 del mondo ha travolto Pedro Cachin con i parziali di 6-2, 6-3 6-1, dopo due ore di incontro, mentre Shapovalov ha dato un’altra delusione al pubblico francese.

Ha battuto Lucas Van Assche con i parziali di 6-3, 6-4 6-4, in 2 ore e 5 minuti, e ora attenderà Frances Tiafoe.

Sachia Vickery vs Ons Jabeur

Iga Swiatek vs Leolia Jeanjean



Alexander Zverev vs Rafael Nadal



Gael Monfils vs Thiago Seyboth wild



Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Christopher Eubanks vs Jannik Sinner



Marton Fucsovics vs Stefanos Tsitsipas



Coco Gauff vs Julia Avdeeva



Elina Svitolina vs Karolina Pliskova



Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Rebeka Masarova vs Marketa Vondrousova



Matteo Arnaldi vs Arthur Fils



Maria Sakkari vs Varvara Gracheva



Dominik Koepfer vs Daniil Medvedev



Ben Shelton vs Hugo Gaston

Anna Kalinskaya vs Clara Burel



Luca Van assche vs Denis Shapovalov



Fiona Ferro vs Diane Parry



Court 7 – Ore: 11:00

Daria Saville vs Jasmine Paolini



Karen Khachanov vs Sumit Nagal



Leylah Fernandez vs Jessika Ponchet



Pedro Cachin vs Tommy Paul



Court 6 – Ore: 11:00

Yoshihito Nishioka vs Felix Auger-aliassime



Danielle Collins vs Caroline Dolehide



Mattia Bellucci vs Frances Tiafoe



Elisabetta Cocciaretto vs Beatriz Haddad maia



Anastasia Potapova vs Kamilla Rakhimova

Jozef Kovalik vs Marcos Giron



Filip Misolic vs Otto Virtanen



Harriet Dart vs Linda Noskova



Court 5 – Ore: 11:00

Alexander Shevchenko vs Aslan Karatsev



Anhelina Kalinina vs Camila Osorio



Yuliia Starodubtseva vs Cristina Bucsa



Dusan Lajovic vs Roman Safiullin



Max Purcell vs Henri Squire

Francisco Cerundolo vs Yannick Hanfmann



Bianca Andreescu vs Sara Sorribes tormo



Julia Riera vs Irina-Camelia Begu



Court 9 – Ore: 11:00

Liudmila Samsonova vs Magda Linette



Gustavo Heide vs Sebastian Baez



Thiago Monteiro vs Miomir Kecmanovic



Bernarda Pera vs Nao Hibino



Court 12 – Ore: 11:00

Emil Ruusuvuori vs Soonwoo Kwon



Viktoriya Tomova vs Ekaterina Alexandrova



Panna Udvardy vs Anastasia Pavlyuchenkova



Daniel Elahi Galan vs Lorenzo Musetti



Court 13 – Ore: 11:00

Hailey Baptiste vs Kayla Day



Cameron Norrie vs Pavel Kotov



Fabio Fognini vs Botic Van de zandschulp



Elsa Jacquemot vs Ana Bogdan