Peter Buldorini è il primo finalista del torneo Itf Men’s Future della Polisportiva 2000 Cervia

Peter Buldorini batte il giapponese Rei Sakamoto in due rapidi set e conquista la finale del torneo Itf Men’s Future della Polisportiva 2000 Cervia (15.000 dollari di montepremi), il 1° trofeo “Città di Cervia”. E’ stato l’unico match concluso oggi in una giornata condizionata dal maltempo.

Il 19enne di Recanati, n.787 del ranking mondiale (ancora per poco), ha sconfitto nettamente il giocatore nipponico, entrato come Junior Reserved e vincitore quest’anno degli Australian Open Juniores, con un rapido 6-3, 6-1 in un’ora e 10 minuti di gioco. Il giocatore marchigiano quest’anno ha già raggiunto tre volte i quarti in tornei del circuito Itf, anche se il suo miglior risultato stagionale, prima della finale raggiunta a Cervia, era stata finora la qualificazione nel Challenger Atp di Manama dove ha passato anche il 1° turno a spese dell’inglese Peniston, prima di cedere dopo un match equilibrato al francese Richard Gasquet. Insomma un giocatore in piena ascesa. Poi si è scatenata la pioggia che ha costretto gli organizzatori a rinviare a domani (domenica) il resto del programma, quindi la semifinale tra Alessandro Pecci e Niccolò Baroni, in programma alle 11, e la finale del doppio alle 10 tra il forlivese Jacopo Bilardo e Gianluca Cadenasso (n.3) ed il ravennate Federico Bondioli con il giapponese Sakamoto. La finalissima del singolare è in programma domenica alle 17.

Doppio, semifinali: Bilardo-Cadenasso (n.3) b. De Bernardis-Rottoli (n.1) 4-6, 6-1, 10-4, Bondioli- Sakamoto b. Catini-Perfetti (n.2) 4-6, 6-3, 10-7.