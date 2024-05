Dal Roland Garros: La conferenza stampa di Rafael Nadal “Siccome non sono più testa di serie, devo accettare il sorteggio. Non si sa mai cosa sia una fortuna o una sfortuna. Sulla carta, non è il miglior sorteggio”

Rafa Nadal, 14 volte campione del Roland Garros, si prepara ad affrontare una sfida impegnativa al primo turno del torneo di quest’anno. Il sorteggio gli ha riservato un avversario di alto livello: Alexander Zverev, recente vincitore di un Masters 1000. In questa conferenza stampa, Nadal ha condiviso i suoi pensieri sul sorteggio, sulle sue condizioni fisiche e sulla possibilità che questo possa essere il suo ultimo Roland Garros. Nonostante le incertezze, il campione spagnolo rimane motivato e determinato a dare il massimo in quello che considera un luogo magico. Nadal si è allenato duramente per arrivare pronto all’appuntamento e, pur consapevole delle difficoltà, nutre una piccola speranza di poter fare bene. La sua gratitudine verso i fan, i giocatori e l’intera comunità del tennis traspare dalle sue parole, mentre si appresta a vivere un’altra emozionante avventura sulla terra rossa parigina.

**Benvenuto a Roland-Garros. Quando hai saputo contro chi avresti giocato al primo turno? Qual è stata la tua reazione?**

**Nadal:** Stavo giocando a giochi da tavolo. Qualcuno mi ha parlato del sorteggio. Me l’aspettavo un po’ perché quando non sei testa di serie, è un po’ quello che può succedere. Siccome non sono più testa di serie, devo accettare il sorteggio. Non si sa mai cosa sia una fortuna o una sfortuna. Sulla carta, non è il miglior sorteggio, è certo, giocare contro uno degli avversari più difficili. Inoltre, viene da una vittoria in un Masters 1000, non un piccolo torneo. Cosa posso fare? Questo è il sorteggio, devo essere pronto ad affrontarlo.

**Quando hai deciso definitivamente che avresti giocato qui? Avevi detto a Roma che avevi dei dubbi. Hai deciso se questo sarà definitivamente il tuo ultimo Roland-Garros, come si dice, ma l’hai deciso?**

**Nadal:** No, non bisogna presupporlo. Dopo la conferenza stampa a Roma, ci sono stati alcuni malintesi, mi sembra, come ho detto. Il mio sentimento è che anche dopo quella partita difficile, ho avuto comunque alcuni miglioramenti sul piano fisico. La mia reazione è stata che avevo voglia di giocare qui. Ho voluto verificare nei giorni successivi come mi sentivo dal punto di vista tennistico, mentale e fisico. Ecco perché non ho voluto dire subito in conferenza stampa se avrei giocato qui o no.

Avete avuto la sensazione che fosse una catastrofe a Roma. In effetti, se volevo giocare a Roland-Garros, dovevo giocare meglio. Nel frattempo, ho avuto tempo di riflettere su come mi sentivo su tutti i fronti che ho menzionato. Mentalmente, ho la motivazione necessaria per essere qui. Fisicamente, mi sento meglio, onestamente. La mia forma sta migliorando su diversi fronti. Sono meno limitato rispetto a tre o quattro settimane fa. Quanto a sapere se questo sarà il mio ultimo Roland-Garros, è una risposta che richiede un po’ di tempo per darvela. È una domanda che non si può evitare. Ci sono buone probabilità che sia il mio ultimo Roland-Garros. Dirvi se sarà al 100% il mio ultimo Roland-Garros, non posso farlo. Non posso prevedere cosa accadrà. Spero che mi capiate.

Sono passato attraverso un lungo processo di recupero con un infortunio difficile, quasi due anni di sofferenza e recupero. Ora mi sento meglio. Non sono una persona che può reagire a una sconfitta qui o là. Reagisco rispetto ai miei sentimenti personali. I miei sentimenti personali sono migliori rispetto a un mese e mezzo fa, è certo. Non voglio chiudere la porta al 100% per una cosa semplice: mi piace giocare a tennis. Vengo con la mia famiglia, mi piace condividere questo processo con loro. Non ho ancora potuto studiare a fondo se potrò giocare in buone condizioni di salute, e senza limiti. Datemi un po’ di tempo. Forse tra un mese e mezzo vi dirò: no, smetto, non posso continuare. Oggi non posso darvi una risposta sicura, ma ci sono possibilità.

**Dato il carattere speciale di questo torneo, quali emozioni pensi di provare questa settimana? Inoltre, cosa ti fa sapere che tuo figlio ti guarda giocare a tennis in questo luogo particolare?**

**Nadal:** Penso che comunque non mi guardi giocare. Non penso che si renda conto di niente ancora. Mi godo ogni istante, la fortuna di essere qui, il supporto di tutti, che mi fa sentire molta forza e che emotivamente è un supporto che avrò sempre dentro di me. Ho avuto una buona settimana di allenamento. È la prima settimana da quando sono tornato nel tennis in cui riesco a correre come si deve, senza limiti. Questo mi incoraggia. Ciò non significa che giocherò in modo incredibile lunedì. Credo di non avere abbastanza tennis nella mia racchetta per giocare al massimo livello.

Questo è un luogo magico per me. Spesso ho avuto eventi qui che erano difficili da immaginare. Dal profondo del cuore, se non avessi la sensazione di poter fare qualcosa di buono qui, non sarei qui. Ho la motivazione, forse ridotta, ma ho una piccola speranza di giocare bene.

**È raro vedere i grandi giocatori nella prima settimana. Penso che non ti sia mai successo.**

**Nadal:** Sì, ma molto tempo fa.

**Puoi dirci, quando ti stavi battendo per recuperare la tua forma fisica, se hai mai pensato di giocare la settimana prima di Roland-Garros? Se la risposta è no, perché? Per esempio, anche Novak gioca questa settimana, il che è sorprendente.**

**Nadal:** Volevo essere qui prima del torneo. In realtà, non penso che giocare a Ginevra avrebbe fatto una grande differenza per me rispetto a quello che succede qui. Non è importante. Do priorità ai miei allenamenti qui. Ciò che mi motiva oggi è la motivazione che ho nel gioco. Faccio ciò che è necessario per avere vibrazioni ed emozioni positive pochi giorni prima. Il fatto di allenarmi qui mi dà molto personalmente rispetto a quello che mi avrebbero dato gli altri due eventi. È ciò che conta di più. È una questione di sentimenti personali ed emozioni.

**Hai parlato dei limiti e del modo di eliminarli. Quali sono le altre cose che ti frenano? Come hai progredito da Roma?**

**Nadal:** Mi ero allenato bene anche a Roma. Non ho potuto dimostrarlo nei risultati, ovviamente! È un torneo diverso. È un sentimento totalmente diverso. Ho fatto progressi negli allenamenti, mi sono nettamente migliorato, è chiaro, soprattutto nella mia mobilità. Non sento più le stesse limitazioni che mi hanno impedito di correre a Roma. Non si tratta di pensare ad avere risultati fantastici qui, ma di darmi un po’ di spazio per pensare a cosa potrebbe succedere.

**Buongiorno Rafa. Hai detto che questo è un luogo magico. Il fatto di essere qui ti fa sentire meglio? Ha avuto un impatto, per esempio, per farti sentire a tuo agio? Per esempio, il tuo avversario ha detto che quando arrivi qui, colpisci la palla più forte.**

**Nadal:** No, non è così magico, ma mi sento meglio. È la realtà, non perché sono qui ma perché abbiamo fatto ciò che era necessario per farmi sentire meglio. Abbiamo lavorato incessantemente per arrivare qui nel modo giusto e mantenere il processo di miglioramento. Certamente, non era una situazione ideale. Avrei voluto avere questo miglioramento mesi fa o un mese fa e sentire quello che sento oggi a Monte Carlo. Non possiamo forzare le cose. Bisogna vedere cosa succede giorno per giorno. Sono felice di essere a Roland-Garros. È darmi almeno l’opportunità di giocare ancora una volta, forse l’ultima, forse no. Esploreremo le cose. Spero di essere stato chiaro. Mi godo ciò che faccio. Mi sento competitivo, almeno in allenamento. Vedremo. Posso dirvi che in allenamento posso giocare contro chiunque quasi. Non mi sento peggio degli altri. Questo dà speranza.

**Che sia il tuo ultimo Roland-Garros o no, tutti i fan e i giocatori hanno detto che sono grati per ciò che fai per questo sport. Cosa puoi dirci a riguardo?**

**Nadal:** Posso solo ringraziare tutti i giocatori, gli organizzatori del torneo e la comunità del tennis e dello sport per l’affetto che mi hanno mostrato. Spero di lasciare un’eredità positiva come essere umano perché questo conta più di tutti i risultati alla fine. I risultati sono una cosa, ma mi rende orgoglioso poter andare in diversi posti e che le persone siano felici di vedermi e siano contente di vedermi. Puoi forse provare a ingannare le persone che non ti conoscono e avere una falsa immagine, ma non puoi ingannare le persone su ciò che sei quando vedi le persone tutti i giorni a Roland-Garros, nel circuito ATP o altrove. Tutte le persone che incontri, ti vedono come essere umano.

Sono orgoglioso e felice, quando vado in giro, di sentire l’affetto di tutte queste persone che sono dietro le quinte, nei tornei. Sono felice di non sentire che dicono: non vogliamo rivederlo. Mi godo il fatto che vogliano rivedermi.





Da Parigi, Enrico Milani