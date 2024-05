Tsitsipas sorprende tutti al Roland Garros: “Il mio favorito per il titolo è Davidovich Fokina”

Stefanos Tsitsipas continua a sorprendere tutti in ogni comparsa davanti ai media, e non poteva essere diversamente in questo Roland Garros 2024. Il greco si è mostrato molto entusiasta di ciò che può fare nel torneo francese, ha evidenziato i suoi grandi miglioramenti nel gioco negli ultimi mesi e ha parlato apertamente della sua relazione con Paula Badosa.

Tuttavia, la sorpresa più grande è arrivata quando gli è stato chiesto dello scenario così aperto per conquistare il titolo a Parigi, chiedendogli di svelare un giocatore che considerava favorito. “Ci saranno partite molto combattute quest’anno. Se dovessi indicare un favorito per il titolo, direi Alejandro Davidovich Fokina… Parlo seriamente”, ha commentato dopo aver sentito alcune risate dei giornalisti.





Marco Rossi