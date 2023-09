Gli analisti del network ESPN già ipotizzano i vincitori Slam nel 2024, tra ritorni e sorprese

È da poco andato in archivio US Open che già in America si ipotizzano scenari per il 2024. Il noto network sportivo statunitense ESPN infatti si è lanciato in una previsione sui possibili vincitori dei quattro Major nella prossima stagione. Li riportiamo per curiosità, con qualche riga di commento a proposito su ogni scelta.

Australian Open 2o24

Vincitore: Alcaraz. “Lo spagnolo ha saltato quest’anno gli Australian Open per un problema muscolare all’ultimo minuto e avrà qualcosa da dimostrare”, affermai portato sportivo USA. Sarebbe una sorpresa, visto il dominio pressoché assoluto di Djokovic nel torneo a lui più fortunato

Vincitrice: Gauff. “Sul cemento in America è stata nettamente la più forte, con un record 18-1. Sembra maturata e pronta a confermarsi la più forte anche a Melbourne”. Effettivamente il lavoro con Brad Gilbert ha regalato al tennis femminile una tennista assai più solida e consapevole.

Roland Garros 2024

Vincitore: Nadal. “Magari non sarà più al 100% ma di sicuro se giocherà darà il suo massimo e potrebbe essere abbastanza per battere di nuovo tutti”. Previsione questa da un lato classica, dall’altro azzardata poiché non abbiamo assolutamente idea di come potrà rientrare Rafa.

Vincitrice: Świątek. “È la più forte su terra, vincerà il quarto titolo a Parigi”. Questa è una scelta quasi obbligata.

Wimbledon 2024

Vincitore: Djokovic. “Si è fatto sorprendere da un fortissimo Alcaraz quest’anno, ma con i suoi 36 anni è consapevole che ogni volta per lui potrebbe essere l’ultima, non si farà scappare un altro titolo a Londra”. Altra scelta “sul sicuro”, ma a 37 anni Novak sarà ancora così dominante?

Vincitrice: Jabeur. “Ha perso le ultime due finali, terminando devastata quest’anno dopo la sconfitta. Ha maturato abbastanza esperienza per farcela l’anno prossimo”. Una previsione che forse tutti gli amanti del bel gioco si augurano.

US Open 2024

Vincitore: Shelton. “Manca da 20 anni un vincitore statunitense a New York, alla prima esperienza quest’anno con un po’ di tennis sul tour ha dimostrato il suo valore e la spinta del pubblico di casa sarà decisiva”. Questa è forse la previsione più azzardata, e un po’ patriottica. Sarebbe certamente un bene per il tour riavere uno statunitense così forte.

Vincitrice: Sabalenka. “Ha vissuto un 2023 straordinario, vorrà riscattarsi dell’esito per lei deludente di quest’anno a New York, ha tutto per farcela”. La bielorussa è certamente una delle più forti, se non la più forte, sul veloce.