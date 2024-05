Jannik Sinner al Roland Garros: Disco verde nell’ultima risonanza magnetica effettuata

Jannik Sinner, fresco vincitore dell’Australian Open 2024, ha deciso di partire per Parigi e di partecipare al Roland Garros, secondo Slam dell’anno, nonostante i problemi all’anca che lo hanno costretto a ritirarsi anzitempo dal torneo di Madrid e a rinunciare agli Internazionali di Roma.

L’altoatesino, che ha interrotto un digiuno che per l’Italia durava da 48 anni conquistando il suo primo Slam a Melbourne, ha ricevuto il via libera dalla risonanza magnetica a cui si è sottoposto. Tuttavia, prima di scendere in campo sulla terra rossa parigina, dovrà superare gli ultimi test sulla superficie per verificare le sue condizioni fisiche.

Nonostante le condizioni non siano ancora ideali, Sinner ha deciso di correre il rischio e di giocarsi le sue carte al Roland Garros. Il giovane talento azzurro, che ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli, cercherà di superare i problemi fisici e di esprimere il suo miglior tennis anche sulla terra battuta francese.

La partecipazione di Sinner al secondo Slam dell’anno rappresenta una notizia positiva per il tennis italiano, che spera di vedere il suo campione protagonista anche a Parigi dopo il trionfo di Melbourne. Sarà importante monitorare le condizioni dell’altoatesino nei prossimi giorni e vedere come riuscirà a gestire la situazione in un torneo così impegnativo come il Roland Garros.





Marco Rossi