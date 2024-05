ATP 250 Ginevra e Lione e WTA 250 Rabat e WTA 500 Strasburgo: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Sonego eliminato a sorpresa al primo turno dell’ATP 250 di Lione. In campo altri cinque azzurri (LIVE)

Lorenzo Sonego è stato sconfitto al primo turno del torneo ATP 250 di Lione dal giovane francese Giovanni Mpetshi Perricard classe 2003 e n.117 ATP, entrato in tabellone grazie a una wild card. Il match si è concluso con il punteggio di 6-3, 6-4 in favore del transalpino.

Nel primo set, Sonego ha ceduto il servizio nel secondo gioco, non riuscendo mai a impensierire l’avversario in risposta. Mpetshi Perricard si è aggiudicato la prima frazione per 6-3, dimostrando solidità e determinazione.

Il secondo parziale ha visto Sonego in difficoltà sul 2-2, commettendo anche un doppio fallo e perdendo nuovamente la battuta. Il francese, senza correre particolari rischi, ha chiuso l’incontro con il punteggio di 6-4.

La sconfitta al primo turno dell’ATP 250 di Lione rappresenta un risultato deludente per Lorenzo Sonego, che dovrà lavorare per ritrovare la forma migliore in vista dei prossimi impegni sulla terra rossa. Dall’altra parte, Giovanni Mpetshi Perricard può celebrare una vittoria prestigiosa contro un giocatore, al momento, di livello superiore.

