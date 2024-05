La pioggia rallenta il programma nel torneo Itf Men’s Future della Polisportiva 2000 Cervia. C’è attesa per l’esordio sui campi di casa di Pietro Ricci che ha vinto il doppio nel Tennis Europe Under 16 del Foro Italico

Ultimo turno delle qualificazioni ed avvio dei due tabelloni principali, singolare e doppio, nel torneo Itf Men’s Future della Polisportiva 2000 Cervia, il 1° trofeo “Città di Cervia” dotato di 15.000 dollari di montepremi. Era il programma di giornata nel Club cervese, ma il maltempo, sotto forma di pioggia insistente caduta nel prima pomeriggio, ha rallentato non poco il calendario degli incontri. Nell’ultimo turno delle qualificazioni ultimati sei match su otto, da completare anche la sfida che oppone il faentino Noah Perfetti (n.1), figlio d’arte, a Marco Furlanetto.

Turno di qualificazione: Umberto Maria Giovannini (n.15)-Antonio Caruso (n.5) 7-6 (3), 6-3, Andrea Meduri-Andrea Militi Ribaldi 6-2, 4-6, 10-8, Daniele Minighini (n.6)-Giacomo Crisostomo 6-1, 6-4, Filippo Speziali (n.3)-Riccardo Campagnola 6-4, 6-2, Stefano Baldoni (n.11)-Marco Miceli (n.2) 6-1, 6-3, Pasquale De Giorgio-Fabio De Michele 6-3, 6-3. Domani (martedì) si dovrebbero completare le qualificazioni e giocare in buona parte i match del primo turno.

C’è attesa alla Polisportiva 2000 per l’esordio di una bella promessa cervese, Pietro Ricci, grande protagonista nell’ultimo weekend a Roma nel torneo Tennis Europe Under 16 che si è svolto in contemporanea alla battute finali degli Internazionali Bnl del Foro Italico. In coppia con Raffaele Ciurnelli il romagnolo ha vinto il titolo di doppio battendo in semifinale Vandepoele-Vanine (Bel-Por, n.3) per 6-2, 7-5 e nel match-clou la coppia formata da Francesco Pansecchi e dallo slovaccco Leon Sloboda per 4-6, 6- 1, 11-9. Ed Pietro Ricci sarà impegnato nel torneo della Polisportiva 2000 Cervia dove ha ricevuto una wild-card per il tabellone principale, ma il suo avversario sarà davvero tosto, il giapponese Rei Sakamoto, vincitore quest’anno del torneo Under 18 degli Australian Open ed al via a Cervia come Junior Reserved. Insomma, in campo si potranno vedere alcuni dei più forti talenti in erba di tutto il mondo.

Il torneo allestito dalla Polisportiva 2000 Cervia si svolge grazie al contributo fattivo di Gioielleria Camillo Ricci, Coldwell Bank, Saretina 152 Spiaggia e Ristoro, Hotel Globus, Ceccato Automobile, Golfera, Surgital, Mokador, Martignani, Focaccia e Uni Sushi.