Roland Garros – Qualificazioni: Il programma completo di Martedì 21 Maggio 2024. Cinque azzurri presenti

**Court Suzanne-Lenglen – Ore: 10:00**

– Lukas Neumayer 🇦🇹 vs Diego Schwartzman 🇦🇷

– Sara Errani 🇮🇹 vs Ann Li 🇺🇸

– Alexis Galarneau 🇨🇦 vs Quentin Halys 🇫🇷

– Margaux Rouvroy 🇫🇷 vs Lina Gjorcheska 🇲🇰

**Court 14 – Ore: 10:00**

– Jules Marie 🇫🇷 vs Titouan Droguet 🇫🇷

– Gregoire Barrere 🇫🇷 vs Théo Papamalamis 🇫🇷

– Eva Lys 🇩🇪 vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 🇫🇷

– Dmitry Popko 🇰🇿 vs Valentin Royer 🇫🇷

**Court 7 – Ore: 10:00**

– Andreea Mitu 🇷🇴 vs Leolia Jeanjean 🇫🇷

– Zizou Bergs 🇧🇪 vs Clement Chidekh 🇫🇷

– Nigina Abduraimova 🇺🇿 vs Lulu Sun 🇳🇿

– Kyrian Jacquet 🇫🇷 vs Aziz Dougaz 🇹🇳

– Thomas Faurel 🇫🇷 vs Zdenek Kolar 🇨🇿

**Court 6 – Ore: 10:00**

– Ya Yi Yang 🇹🇼 vs Alice Tubello 🇫🇷

– Hugo Grenier 🇫🇷 vs Tristan Boyer 🇺🇸

– Albert Ramos-Vinolas 🇪🇸 vs Andrea Vavassori 🇮🇹

– Anna Bondar 🇭🇺 vs Anastasia Zakharova 🇷🇺

– Jaime Faria 🇵🇹 vs Clement Tabur 🇫🇷

**Court 2 – Ore: 10:00**

– Ipek Oz 🇹🇷 vs Noma Noha Akugue 🇩🇪

– Maxime Cressy 🇺🇸 vs Andrea Pellegrino 🇮🇹

– Miriam Bulgaru 🇷🇴 vs Aliona Falei 🇧🇾

– Thiago Monteiro 🇧🇷 vs Murkel Dellien 🇧🇴

**Court 3 – Ore: 10:00**

– Celine Naef 🇨🇭 vs Darja Semenistaja 🇱🇻

– Mona Barthel 🇩🇪 vs Priscilla Hon 🇦🇺

– Marc-Andrea Huesler 🇨🇭 vs Francesco Maestrelli 🇮🇹

– Emiliana Arango 🇨🇴 vs Julia Avdeeva 🇷🇺

– Nerman Fatic 🇧🇦 vs Felipe Meligeni Alves 🇧🇷

**Court 4 – Ore: 10:00**

– Polona Hercog 🇸🇮 vs Tamara Zidansek 🇸🇮

– Olga Danilovic 🇷🇸 vs Anca Todoni 🇷🇴

– Oriol Roca Batalla 🇪🇸 vs Dennis Novak 🇦🇹

– Daniel Rincon 🇪🇸 vs Jurij Rodionov 🇦🇹

– Mai Hontama 🇯🇵 vs Carol Zhao 🇨🇦

**Court 5 – Ore: 10:00**

– Marc Polmans 🇦🇺 vs Alejandro Moro Canas 🇪🇸

– Polina Kudermetova 🇷🇺 vs Kimberly Birrell 🇦🇺

– Destanee Aiava 🇦🇺 vs Oksana Selekhmeteva 🇷🇺

– Li Tu 🇦🇺 vs Oliver Crawford 🇬🇧

**Court 8 – Ore: 10:00**

– Elias Ymer 🇸🇪 vs Alexander Ritschard 🇨🇭

– J.J. Wolf 🇺🇸 vs Ryan Peniston 🇬🇧

– Katie Volynets 🇺🇸 vs Lucrezia Stefanini 🇮🇹

– Dalila Jakupovic 🇸🇮 vs Irina Bara 🇷🇴

– Zachary Svajda 🇺🇸 vs Zsombor Piros 🇭🇺

**Court 9 – Ore: 10:00**

– Yasutaka Uchiyama 🇯🇵 vs Mathys Erhard 🇫🇷

– Arina Rodionova 🇦🇺 vs Lucija Ciric Bagaric 🇭🇷

– Henri Squire 🇩🇪 vs Damir Dzumhur 🇧🇦

– Marina Bassols Ribera 🇪🇸 vs Marina Stakusic 🇨🇦

– Katarzyna Kawa 🇵🇱 vs Gabriela Knutson 🇨🇿

**Court 10 – Ore: 10:00**

– Moyuka Uchijima 🇯🇵 vs Justina Mikulskyte 🇱🇹

– Coleman Wong 🇭🇰 vs Patrick Kypson 🇺🇸

– Camilo Ugo Carabelli 🇦🇷 vs Bernabe Zapata Miralles 🇪🇸

– Heather Watson 🇬🇧 vs Antonia Ruzic 🇭🇷

**Court 11 – Ore: 10:00**

– Juncheng Shang 🇨🇳 vs Roman Andres Burruchaga 🇦🇷

– Rebecca Marino 🇨🇦 vs Martina Capurro Taborda 🇦🇷

– Jesper De Jong 🇳🇱 vs Pablo Llamas Ruiz 🇪🇸

– Lanlana Tararudee 🇹🇭 vs Xiaodi You 🇨🇳

– Cristina Dinu 🇷🇴 vs Paula Ormaechea 🇦🇷

**Court 12 – Ore: 10:00**

– Petra Marcinko 🇭🇷 vs Kaia Kanepi 🇪🇪

– Joris De Loore 🇧🇪 vs Mark Lajal 🇪🇪

– Benjamin Hassan 🇩🇪 vs Rudolf Molleker 🇩🇪

– Katarina Zavatska 🇺🇦 vs Yuliia Starodubtseva 🇺🇦

**Court 13 – Ore: 10:00**

– James Duckworth 🇦🇺 vs Maxime Janvier 🇫🇷

– Tereza Martincova 🇨🇿 vs Panna Udvardy 🇭🇺

– Despina Papamichail 🇬🇷 vs Daria Snigur 🇺🇦

– Leandro Riedi 🇨🇭 vs Mikhail Kukushkin 🇰🇿

– Elvina Kalieva 🇺🇸 vs Laura Pigossi 🇧🇷