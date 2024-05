Djokovic si è sottoposto a una risonanza a Belgrado, sarà regolarmente a Parigi

Novak Djokovic dopo un controllo diagnostico ha ripreso la preparazione per Roland Garros. Secondo quanto riporta il media serbo Republika, il n.1 del mondo dopo lo sfortunato incidente occorso a Roma e la brutta sconfitta rimediata da Tabilo, ha deciso di sottoporsi ad una risonanza magnetica a Belgrado per controllare il suo stato di salute. Infatti Novak, dopo la sconfitta a Roma, aveva affermato di aver avevo problemi di equilibrio e coordinazione, che lo avevano penalizzato nel corso del match perduto nettamente.

Il controllo diagnostico di Novak sempre aver dato esito positivo, tanto che i medici hanno dato il via libera a Djokovic per continuare normalmente la sua preparazione per il Roland Garros 2024, dove arriverà ancora da n.1 del mondo.

Tuttavia il serbo per mantenere la prima piazza nel ranking ATP dovrà arrivare almeno in finale, altrimenti Jannik Sinner lo supererà in classifica anche qualora l’azzurro decidesse di non giocare a Parigi. La condizione mostrata dal serbo nelle sue ultime uscite sono molto lontane dalla sua miglior condizione.

Mario Cecchi