Tsitsipas: “Su terra battuta la tattica è decisiva”

Stefanos Tsitsipas brilla al Masters 1000 di Roma. Con una prestazione di grandissima qualità il greco ha dominato Alex De Minaur e si presenta nei quarti (vs. Jarry) come uno dei grandi favoriti del torneo del Foro Italico. Dopo un 2023 molto complicato, “salvato” dalla finale agli Australian Open ma proseguito con moltissime sconfitte, il 2024 vede Stefanos molto più aggressivo e continuo, come dimostra il successo a Monte Carlo e la finale a Barcellona.

Parlando alla stampa a Roma dopo l’ottimo successo di ieri, Tsitsipas ha parlato del suo tennis e di quello su terra battuta, affermando che la parte tattica del gioco sia decisiva.

“Sto cercando di offrire la mia versione migliore, non solo a livello di colpi, ma a livello tattico. Sono consapevole che sulla terra battuta è molto importante la parte difensiva del gioco, riuscire a passare velocemente da difensore ad essere l’attaccante. Partite come quelle di oggi mi danno molta fiducia in me stesso perché sento che l’avversario soffre con la profondità e la forza della mia palla”.

“Cercavo da tempo di costruire meglio punti, di non avere troppa fretta e di trovare quel ritmo che mi permettesse di dominare e conquistare il punto in più colpi, senza correre tanti rischi. Ritengo che il tennis sia uno sport con enormi potenzialità tattiche. Su terra battuta in particolare è come una partita a scacchi, ed è così che sto affrontando le partite” conclude il greco.

Mario Cecchi