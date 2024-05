Circolo Tennis Reggio Emilia, out il vincitore 2023 Jay Clarke. Il padrone di casa Guerrieri avanti sia in singolo (dove trova il numero 3 Fonio) che in doppio

Alla Camparini Gioielli Cup, torneo ITF con montepremi di 25mila dollari in corso di svolgimento al Circolo Tennis Reggio Emilia, cade al primo turno il vincitore dell’edizione 2023 Jay Clarke: l’atleta inglese si arrende 7-6, 6-2 sul centrale di fronte all’olandese Jelle Sels, 28 anni, ex numero 127 del mondo. Out anche il boliviano Juan Carlos Prado: il 19enne, finalista al Roland Garros junior 2023, cade in 3 set di fronte ad un ottimo Andrea Picchione (6-2, 5-7, 6-3). Il match “maratona” di giornata è quello tra Luciano Carraro e Simone Pieri, col primo vittorioso in 3 ore e 14′ col punteggio di 6-4, 2-6, 7-6; hurrà sofferto anche per Federico Bondioli, grazie al 1-6, 6-4, 6-4 contro Giovanni Oradini.

Vittoria anche per il padrone di casa Andrea Guerrieri, che accede al secondo turno imponendosi per ritiro sul lucky loser Andrea Militi Ribaldi (5-7, 6-2, 3-0): “Ho fatto fatica all’inizio ma, pur essendo andato avanti nel punteggio, non sono riuscito a sfruttare un set point, poi il mio avversario ha approfittato di qualche mio errore di fretta aggiudicandosi il primo parziale. Nel secondo mi sono tranquillizzato e sono riuscito a stare più nello scambio, prima del ritiro di Militi Ribaldi la partita si era comunque messa sui binari giusti” ha spiegato il correggese, classe 1998. Nel doppio splendida impresa dello stesso Guerrieri insieme al compagno di club Riccardo Sansone, con vittoria al supertiebreak su Giovanni Fonio e Alessandro Giannessi (6-3, 1-6, 10-6).

In singolare vittoria sofferta per il già citato Fonio, che affronterà nel secondo turno proprio Guerrieri: il terzo favorito del main draw perde il primo set contro Federico Iannaccone per 6-3, rimontando poi nel proseguo fino ad imporsi 6-4, 7-6 dopo 3 ore di battaglia. Accede al secondo turno anche il 17enne statunitense Kaylan Bigun, che regola in tre set Gabriele Pennaforti (3-6, 6-4, 6-2), mentre Alexey Vatutin ha la meglio in un match equilibrato giocato sul campo 1 contro il ceco Martin Krumich, testa di serie numero 7 del seeding, con il punteggio di 6-3, 7-6. Facundo Juarez si impone con un duplice 6-4 sul belga Buvaysar Gadamauri; Giuseppe La Vela, invece, impiega un’ora e mezza per battere Daniel Bagnolini (6-1, 6-3). Successo in 2 set per Oleksar Ovcharenko: il tennista ucraino vince 6-2, 7-5 sul qualificato bieloruso Alexander Zgirovsky, imitato da Toby Kodat, grazie al 6-3, 6-1 a Federico Arnaboldi.

Nel doppio, infine, i favoriti Jay Clarke e Kai Wehnelt passano ai quarti grazie al duplice 6-3 rifilato a Enrico Baldisserri e Noah Perfetti.