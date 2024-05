Jannik Sinner sempre più a rischio per il Roland Garros: l’infortunio all’anca preoccupa

Secondo quanto riportato dalla stampa italiana, la presenza di Jannik Sinner al Roland Garros è più che a rischio. L’infortunio all’anca del tennista italiano sembra essere più serio di quanto inizialmente previsto e, sebbene non ci siano ancora molte informazioni riguardo al problema, il pericolo che possa aggravarsi potrebbe spingere Jannik a saltare il secondo Slam dell’anno.

La Gazzetta dello Sport rivela questa mattina che ci sono molti dubbi all’interno del team del numero 1 italiano. Il fatto di non poter allenarsi in questi giorni e il dolore significativo che ha avvertito nella zona durante il torneo di Madrid fa sì che, secondo quanto riportato dal quotidiano, la sensazione all’interno del team di Sinner sia quella di non andare a Parigi alla fine di questo mese e di concentrarsi invece su un trattamento conservativo per arrivare al meglio alla stagione sull’erba, che sarebbe il prossimo obiettivo di Jannik.

Al momento, l’italiano si trova a Torino, nel centro medico della Juventus, dove sta trattando il suo problema all’anca con esercizi in piscina e in palestra. Con lui ci sono il fisioterapista Giacomo Naldi e il preparatore atletico Umberto Ferrara, che si stanno occupando della riabilitazione affinché Jannik possa tornare ad allenarsi in campo il prima possibile.

Qual è esattamente il problema? “Non voglio rivelare cosa ho”, ha confessato Jannik quando gli è stato chiesto la scorsa settimana a Roma, dove si è presentato dopo aver annunciato il suo ritiro. Secondo la Gazzetta, il problema consiste in un’infiammazione di origine traumatica. I medici hanno raccomandato a Sinner di cercare di recuperare prima che possa diventare cronica e compromettere la carriera del ragazzo nonostante la sua giovane età (22 anni).

La Gazzetta rivela che, a metà o alla fine di questa settimana, Jannik si sottoporrà a dei test per confermare se potrà già allenarsi in campo. Come detto, la sensazione all’interno del team è negativa e pensano che la cosa migliore sarebbe prepararsi per il torneo di Halle, tra un mese esatto, poiché ritengono che saltare uno Slam ora non sarebbe un grosso problema rispetto a tutto ciò che potrebbero perdere.

Bisognerà aspettare, quindi, qualsiasi informazione che verrà da Jannik nei prossimi giorni. La sua assenza a Parigi sarebbe di grande peso e la preoccupazione nel nostro paese è grande, poiché l’italiano stava disputando la miglior stagione dell’anno proprio prima di questo problema e non vogliono che alcun infortunio possa compromettere il grande futuro che ha davanti a sé.





Francesco Paolo Villarico