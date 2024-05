Nicolas Jarry elimina Stefano Napolitano al terzo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (sintesi video della partita)

Si conclude al terzo turno l’avventura della wild card italiana Stefano Napolitano agli Internazionali d’Italia 2024. Il cileno Nicolas Jarry, testa di serie numero 21, ha avuto la meglio sulla Grand Stand Arena dopo una battaglia di 2 ore e 22 minuti, con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-4. Jarry affronterà agli ottavi il qualificato francese Alexandre Muller.

Le statistiche evidenziano un leggero vantaggio per Jarry, autore di 37 vincenti contro i 10 dell’italiano. Napolitano ha però sfruttato solo 2 delle 7 palle break avute a disposizione, mentre Jarry ne ha concretizzate 4 su 8.

Nel primo set, dopo un inizio equilibrato, Jarry ha preso il sopravvento, strappando il servizio a Napolitano nel terzo e nel quinto gioco, chiudendo sul 6-2 in 33 minuti.

Il secondo set ha visto Napolitano reagire dopo un break subito in apertura, riuscendo a contro-breakkare immediatamente. L’azzurro ha poi colto l’occasione nel decimo gioco, quando Jarry serviva per restare nel set, vincendo per 6-4 in 49 minuti.

Il terzo e decisivo set della partita tra Stefano Napolitano e Nicolas Jarry è stato caratterizzato da un’intensa battaglia durata un’ora.

Il momento chiave del set è arrivato nel terzo gioco, durato ben 16 punti. Napolitano ha annullato una palla break, ma poi ha sprecato tre opportunità consecutive per portarsi sul 2-1. Alla terza occasione, Jarry è riuscito a strappare il servizio all’azzurro (doppio fallo sulla palla break), ottenendo un break che si rivelerà decisivo.

Nonostante il break subito, Napolitano non si è arreso e nel sesto gioco si è procurato tre palle consecutive per il contro-break, senza però riuscire a concretizzarle. Questo ha rappresentato un’occasione mancata per l’italiano, che avrebbe potuto rientrare in partita.

Sul 5-4 in favore del cileno, Jarry si è trovato a servire per il match. Con grande determinazione, è riuscito a tenere la battuta a trenta, chiudendo il set sul 6-4 e aggiudicandosi così la partita piazzando dal 30 pari due paurosi vincenti, uno di diritto e l’altro di rovescio.

ATP Rome Stefano Napolitano Stefano Napolitano 2 6 4 Nicolas Jarry [21] Nicolas Jarry [21] 6 4 6 Vincitore: Jarry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 N. Jarry 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 N. Jarry 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 N. Jarry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Napolitano 15-0 30-0 ace 1-3 → 2-3 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Jarry 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 N. Jarry 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Jarry 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 2-5 → 2-6 S. Napolitano 30-0 40-0 1-5 → 2-5 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 S. Napolitano 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 1-2 N. Jarry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

🇮🇹 Stefano Napolitano vs 🇨🇱 Nicolas Jarry

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Napolitano | 🇨🇱 Jarry |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | 246 | **273** |

| Aces | 2 | **8** |

| Double Faults | 3 | 3 |

| First Serve % | 52% (42/81) | **61% (51/84)** |

| 1st Serve Points Won % | 62% (26/42) | **76% (39/51)** |

| 2nd Serve Points Won % | **62% (24/39)** | 48% (16/33) |

| Break Points Saved % | 50% (4/8) | **71% (5/7)** |

| Service Games Played | 14 | 14 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Napolitano | 🇨🇱 Jarry |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | 118 | **155** |

| 1st Serve Return Points Won %| 24% (12/51) | **38% (16/42)** |

| 2nd Serve Return Points Won %| **52% (17/33)** | 38% (15/39) |

| Break Points Converted % | 29% (2/7) | **50% (4/8)** |

| Return Games Played | 14 | 14 |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Napolitano | 🇨🇱 Jarry |

|——————————|—————–|—————–|

| Net Points Won % | 75% (9/12) | **86% (18/21)** |

| Winners | 10 | **37** |

| Unforced Errors | 15 | **22** |

| Service Points Won % | 62% (50/81) | **65% (55/84)** |

| Return Points Won % | 35% (29/84) | **38% (31/81)** |

| Total Points Won % | 48% (79/165) | **52% (86/165)**|

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇮🇹 Napolitano | 🇨🇱 Jarry |

|——————————|—————–|—————–|

| Max Speed | 205km/h (127mph)| **227km/h (141mph)** |

| 1st Serve Average Speed | 196km/h (121mph)| **201km/h (124mph)** |

| 2nd Serve Average Speed | 156km/h (96mph) | **164km/h (101mph)** |

Le statistiche mostrano una prestazione leggermente superiore di Jarry rispetto a Napolitano. Il cileno ha servito meglio, con una percentuale più alta di prime di servizio (61% vs 52%) e di punti vinti sulla prima (76% vs 62%), mettendo a segno anche più ace (8 vs 2) e salvando una percentuale più alta di palle break (71% vs 50%). In risposta, Jarry è stato più efficace sulla prima di servizio di Napolitano (38% vs 24%) e ha convertito una percentuale più alta di palle break (50% vs 29%), mentre l’italiano ha vinto una percentuale più alta di punti sulla seconda di servizio di Jarry (52% vs 38%). Jarry è stato anche più efficace a rete, vincendo l’86% dei punti contro il 75% di Napolitano, e ha messo a segno molti più vincenti (37 vs 10), pur commettendo qualche errore non forzato in più (22 vs 15). Nel complesso, Jarry si è aggiudicato il 52% dei punti totali contro il 48% di Napolitano.





Francesco Paolo Villarico