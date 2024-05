Tabellone da sogno al Piemonte Open Intesa Sanpaolo: 17 top-100 e tre degli eroi della Davis. Azzurri ok nelle qualificazioni

Un tabellone di livello simile farebbe contenti gli organizzatori della gran parte dei tornei del circuito maggiore. Perché la seconda edizione del Piemonte Open Intesa Sanpaolo, evento premium della categoria ATP Challenger 175 scattato lunedì con le qualificazioni, si presenta con la bellezza di 17 giocatori compresi fra i primi 100 della classifica mondiale. Un parterre da sogno che regalerà emozioni e spettacolo sui campi del Circolo della Stampa Sporting di Torino, dove fra i big sono attesi addirittura tre dei cinque membri della nazionale italiana capace lo scorso anno a Malaga di conquistare la Coppa Davis. Le presenze di Lorenzo Musetti – prima testa di serie – e di Lorenzo Sonego erano già state confermate in anticipo, ma in extremis è arrivata anche la richiesta di partecipazione da parte di Matteo Arnaldi, terzo italiano nel ranking mondiale (al numero 37). Al ligure classe 2001 è andata una delle tre wild card a disposizione degli organizzatori, che hanno accolto anche le richieste di Luciano Darderi e Francesco Passaro, entrambi eliminati domenica al terzo turno degli Internazionali d’Italia, dove sono stati fra i principali protagonisti del gruppo azzurro. Curioso il caso del primo: risultava regolarmente iscritto al torneo, ma alle 21 di domenica è stato automaticamente rimosso (da regolamento) in quanto ancora impegnato al Foro Italico. Così, l’unico modo per vederlo in campo a Torino è diventato una wild card, prontamente ricevuta. Luciano sfiderà al primo round l’argentino Camilo Ugo Carabelli, mentre Musetti, Arnaldi e Sonego esordiranno dal secondo turno di giovedì, così come l’argentino Mariano Navone che otto giorni fa a Cagliari ha vinto l’altro Challenger 175 organizzato dalla FITP.

Ma i grandi nomi azzurri non sono finiti: fra le teste di serie c’è anche Flavio Cobolli (che attende un qualificato), appena fuori il giovane Luca Nardi, che a marzo a Miami ha battuto il numero 1 del mondo Novak Djokovic e a Torino sfiderà martedì (terzo match sul Campo Stadio, dalle 11) lo statunitense J.J. Wolf. Passaro ha pescato invece il colombiano Daniel Elahi Galan, semifinalista al Piemonte Open Intesa Sanpaolo nella prima edizione del 2023, mentre Fabio Fognini (che allo Sporting vinse il suo primo titolo Challenger, nel lontano 2008) se la vedrà con un giocatore proveniente dalle qualificazioni, con la possibilità di un derby sanremese con Arnaldi al secondo turno. Curiosità anche per la presenza di un altro ex top-10, il belga David Goffin: dovesse battere il peruviano Juan Pablo Varillas (martedì ore 18, Campo Stadio), sarebbe il primo avversario a Torino di Lorenzo Musetti. Martedì anche altri tre match di primo turno: Rodionov-Coria, Hanfmann-Marterer e Nakashima-Nishioka.

In attesa del via del main draw, lunedì a Torino si sono giocati gli incontri del primo dei due turni delle qualificazioni, con 5 italiani a segno. La vittoria più preziosa l’ha trovata Francesco Maestrelli, che in rimonta (2-6 7-5 6-3 il punteggio) ha fatto fuori sul Campo Stadio il n.6 del seeding Hugo Dellien. Martedì il pisano si giocherà l’accesso al tabellone principale contro Matteo Gigante (6-2 6-4 a Gianluca Bellezza Quater). L’altro derby di giornata ha invece premiato Andrea Pellegrino, promosso contro l’altra wild card Denis Spiridon e atteso dalla sfida contro il brasiliano Felipe Meligeni Alves (6-4 6-1 a Gianluca Mager). Al turno decisivo anche i mancini Giulio Zeppieri e Mattia Bellucci: il primo ha regolato con un doppio 6-2 l’australiano Sweeny e sfiderà lo svizzero Marc-Andrea Huesler; mentre il secondo ha battuto il russo Ivan Gakhov e se la vedrà col canadese Alexis Galarneau (6-2 6-3 a Peter Buldorini). Martedì dalle 11, sui campi 4 e 5, il turno decisivo. Ulteriori informazioni sul sito www.piemonteopen.com e sulla pagina Instagram @piemonteopen.

RISULTATI

Qualificazioni. Primo turno: Felipe Meligeni Alves (Bra) b. Gianluca Mager (Ita) 6-4 6-1, Andrea Pellegrino (Ita) b. Denis Spiridon (Ita) 6-2 6-4, Matteo Gigante (Ita) b. Gianluca Bellezza Quater (Ita) 6-2 6-4, Francesco Maestrelli (Ita) b. Hugo Dellien (Bol) 2-6 7-5 6-3, Giulio Zeppieri (Ita) b. Dane Sweeny (Aus) 6-2 6-2, Marc-Andrea Huesler (Sui) b. Otto Virtanen (Fin) 6-3 3-6 6-4, Alexis Galarneau (Can) b. Peter Buldorini (Ita) 6-2 6-4, Mattia Bellucci (Ita) b. Ivan Gakhov 7-6 6-2.

Il programma di domani

CHALLENGER Torino 2 (Italia) – Qualificazioni, terra battuta

– 11:00 **Galarneau A. 🇨🇦** – **Bellucci M. 🇮🇹** -:-

– 11:00 **Zeppieri G. 🇮🇹** – **Huesler M. 🇨🇭** -:-

– 12:30 **Gigante M. 🇮🇹** – **Maestrelli F. 🇮🇹** -:-

– 12:30 **Meligeni Alves F. 🇧🇷** – **Pellegrino A. 🇮🇹** -:-

CHALLENGER Torino 2 (Italia), terra battuta

– 11:00 **Rodionov J. 🇦🇹** – **Coria F. 🇦🇷** -:-

– 12:30 **Hanfmann Y. 🇩🇪** – **Marterer M. 🇩🇪** -:-

– 14:00 **Nakashima B. 🇺🇸** – **Nishioka Y. 🇯🇵** -:-

– 14:00 **Nardi L. 🇮🇹** – **Wolf J.J. 🇺🇸** -:-

– 18:00 **Goffin D. 🇧🇪** – **Varillas J. P. 🇵🇪** -:-

IL PIEMONTE OPEN INTESA SANPAOLO DAL VIVO – È ancora possibile acquistare i biglietti per assistere al Piemonte Open Intesa Sanpaolo sulla piattaforma TicketOne (https://www.ticketone.it/artist/piemonte-open-intesa-sanpaolo/), con uno sconto del 20% sul singolo biglietto per i tesserati della FITP. I tagliandi sono disponibili anche al Circolo della Stampa Sporting, presso la biglietteria all’ingresso di corso Agnelli 67/a.

IL PIEMONTE OPEN INTESA SANPAOLO IN TV – Gli incontri del Piemonte Open Intesa Sanpaolo saranno trasmessi in diretta e in esclusiva sul canale della FITP, SuperTennis Tv (64 del digitale terrestre, 224 di Sky), oltre che in streaming sul sito Supertennis.tv e sulla piattaforma digitale SuperTenniX.

🇮🇹 Challenger 175 Torino – Tabellone Principale – terra

Lorenzo Musetti 🇮🇹 [1] vs. Bye

David Goffin 🇧🇪 vs. Juan Pablo Varillas 🇵🇪 [Alt]

Thiago Agustin Tirante 🇦🇷 [Alt] vs. Qualifier

Qualifier vs. Flavio Cobolli 🇮🇹 [6]

Matteo Arnaldi 🇮🇹 [3] vs. Bye

Fabio Fognini 🇮🇹 vs. Qualifier

Qualifier vs. Corentin Moutet 🇫🇷

Camilo Ugo Carabelli 🇦🇷 [Alt] vs. Luciano Darderi 🇮🇹 [WC 5]

Yannick Hanfmann 🇩🇪 [7] vs. Maximilian Marterer 🇩🇪

Luca Nardi 🇮🇹 vs. J.J. Wolf 🇺🇸 [Alt]

Jurij Rodionov 🇦🇹 [Alt] vs. Federico Coria 🇦🇷

Lorenzo Sonego 🇮🇹 [4] vs. Bye

Thiago Seyboth Wild 🇧🇷 [8] vs. Emil Ruusuvuori 🇫🇮

Francesco Passaro 🇮🇹 [WC 7] vs. Daniel Elahi Galan 🇨🇴

Brandon Nakashima 🇺🇸 vs. Yoshihito Nishioka 🇯🇵

Mariano Navone 🇦🇷 [2] vs. Bye