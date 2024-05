Zverev supera Darderi in due set agli Internazionali BNL d’Italia

Alexander Zverev, forte del suo record di imbattibilità contro giocatori fuori dai primi 30 agli Internazionali BNL d’Italia, ha superato Luciano Darderi, numero 54 del mondo, in due set. Nonostante il giovane italo-argentino abbia accarezzato l’idea di un successo a sorpresa per un set, giocando il suo tennis migliore, è andato in riserva nel finale della sua prima partita contro un Top 10 in carriera. Zverev affronterà negli ottavi il portoghese Nuno Borges, che ha piegato Francesco Passaro dopo oltre tre ore di gioco.

Nel primo set, Luciano Darderi ha giocato il suo tennis migliore, mettendo in difficoltà Alexander Zverev. L’italo-argentino si è mosso bene, giocando centrato e con colpi arrotati ma profondi, servendo forte e complicando la partita del tedesco. Nello scambio, Darderi ha dettato le condizioni grazie a un mix di esplosività, potenza e coordinazione, pur mancando di mano nelle soluzioni di tocco.

Il quinto game, durato 12 punti, ha spostato il match sul terreno dello scontro di forza. Complice un doppio fallo, Darderi ha annullato una palla break ma si è salvato.

Nonostante le scelte ambiziose e mai conservative di Darderi, che ha completato il set con un punto vinto in più negli scambi lunghi (durati cinque colpi o più), il rischio nei punti decisivi non ha pagato per un pizzico di imprecisione al momento di finalizzare. Zverev, invece, ha perso appena due punti con la prima in tutto il set e ha vinto sette punti in più quando gli scambi sono durati quattro colpi o meno (quelli cioè in cui è più determinante l’efficacia del servizio e della risposta).

Il set si è concluso al tie-break, con Zverev che si è portato avanti 4-1 grazie a un tentativo telefonato di palla corta di Darderi, preludio del 7-3 finale in favore del tedesco.

Nel secondo set, l’equilibrio si è rotto per la disabitudine di Darderi a questi contesti e ai ritmi elevati del match. Con meno spinta di gambe e sempre meno energie per reggere lo scambio, l’italo-argentino ha perso contatto rispetto al tedesco, che si è tenuto su solo col servizio e ha allungato verso la vittoria, nonostante il sostegno del pubblico per Darderi, con i break del tedesco al quarto e ottavo gioco, con Luciano che nel game precedente (sul 4 a 2) ha mancato una palla per il controbreak.

ATP Rome Alexander Zverev [3] Alexander Zverev [3] 7 6 Luciano Darderi Luciano Darderi 6 2 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 A. Zverev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 ace 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇩🇪 Zverev | 🇮🇹 Darderi |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | **307** | 266 |

| Aces | **12** | 4 |

| Double Faults | 1 | 1 |

| First Serve % | **73% (49/67)** | 57% (34/60) |

| 1st Serve Points Won % | **84% (41/49)** | 74% (25/34) |

| 2nd Serve Points Won % | 44% (8/18) | **54% (14/26)** |

| Break Points Saved % | **100% (1/1)** | 50% (2/4) |

| Service Games Played | 10 | 10 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇩🇪 Zverev | 🇮🇹 Darderi |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | **143** | 72 |

| 1st Serve Return Points Won %| **26% (9/34)** | 16% (8/49) |

| 2nd Serve Return Points Won %| 46% (12/26) | **56% (10/18)** |

| Break Points Converted % | **50% (2/4)** | 0% (0/1) |

| Return Games Played | 10 | 10 |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇩🇪 Zverev | 🇮🇹 Darderi |

|——————————|—————–|—————–|

| Net Points Won % | **65% (15/23)** | 56% (9/16) |

| Winners | **28** | 10 |

| Unforced Errors | 14 | **9** |

| Service Points Won % | **73% (49/67)** | 65% (39/60) |

| Return Points Won % | **35% (21/60)** | 27% (18/67) |

| Total Points Won % | **55% (70/127)**| 45% (57/127) |

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇩🇪 Zverev | 🇮🇹 Darderi |

|——————————|—————–|—————–|

| Max Speed | **222km/h (137mph)** | 218km/h (135mph) |

| 1st Serve Average Speed | **211km/h (131mph)** | 202km/h (125mph) |

| 2nd Serve Average Speed | **172km/h (106mph)** | 148km/h (91mph) |

Le statistiche mostrano una prestazione superiore di Zverev rispetto a Darderi. Il tedesco ha servito meglio, con una percentuale più alta di prime di servizio (73% vs 57%) e di punti vinti sulla prima (84% vs 74%), mettendo a segno anche più ace (12 vs 4) e salvando l’unica palla break affrontata. In risposta, Zverev è stato più efficace, vincendo il 35% dei punti totali, in particolare sulla prima di servizio di Darderi (26%), e convertendo il 50% delle palle break. Darderi, invece, non è riuscito a convertire l’unica palla break avuta a disposizione. Zverev è stato anche più efficace a rete, vincendo il 65% dei punti contro il 56% di Darderi, e ha messo a segno molti più vincenti (28 vs 10), pur commettendo qualche errore non forzato in più (14 vs 9). Nel complesso, Zverev si è aggiudicato il 55% dei punti totali contro il 45% di Darderi.





Francesco Paolo Villarico