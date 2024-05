Il Piemonte Open pronto per le qualificazioni, in attesa dei big: lunedì otto match e nove italiani in gara. Domani il sorteggio del tabellone principale

Numerosi dei protagonisti del Piemonte Open Intesa Sanpaolo hanno già messo piede al Circolo della Stampa Sporting di Torino, per saggiare le condizioni di gioco in vista dell’evento premium della categoria ATP Challenger 175 organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. Ma per il sorteggio del tabellone principale bisognerà attendere fino alla mattinata di lunedì. Quindi, la domenica della vigilia è stata interamente dedicata ad allenamenti e preparativi, per rifinire gli ultimi dettagli in vista di una seconda edizione che accoglierà una quindicina di giocatori compresi fra i primi 100 della classifica mondiale Atp, con Lorenzo Musetti – numero 29 del ranking – nel ruolo di prima testa di serie. La lista di giocatori da tenere d’occhio è davvero lunga: dal padrone di casa Lorenzo Sonego, che nel quartiere Santa Rita ci è nato e cresciuto (e allo Sporting si allena), a due ex top-10 come il belga David Goffin e Fabio Fognini. E poi ancora l’argentino Mariano Navone che sette giorni fa ha vinto a Cagliari l’altro SuperChallenger 175 in scena nel nostro Paese, il talento imprevedibile del francese Corentin Moutet (reduce dalla sfida contro Novak Djokovic agli Internazionali BNL d’Italia), i giovani azzurri Flavio Cobolli e Luca Nardi, più tanti altri giunti in Piemonte con l’obiettivo di arrivare fino in fondo. La gran parte dei big esordirà fra martedì e mercoledì, mentre da giovedì saranno in campo (dal secondo turno) le prime 4 teste di serie.

In attesa del main draw, al Piemonte Open Intesa Sanpaolo si gioca già da lunedì mattina con il primo turno del tabellone di qualificazione, sorteggiato nella serata di domenica. Le otto teste di serie sono tutte comprese fra i primi 200 giocatori del mondo, con il brasiliano Felipe Meligeni Alves nel ruolo di numero uno del seeding. Affronterà all’esordio l’ex top-100 Gianluca Mager, uno dei nove italiani a caccia degli ultimi 4 posti per il tabellone principale. Fra le teste di serie anche Matteo Gigante (reduce dal secondo turno a Roma), Giulio Zeppieri, Andrea Pellegrino (che affronta il torinese Denis Spiridon, vincitore allo Sporting della wild card per le qualificazioni messa in palio in un torneo Open riservato ai tesserati dei circoli piemontesi) e Mattia Bellucci. Anche per Gigante c’è un derby, contro l’altra wild card Gianluca Bellezza Quater. Il terzo e ultimo invito a disposizione degli organizzatori è andato invece a Peter Buldorini, avversario del canadese Alexis Galarneau. In gara per l’Italia anche il pisano Francesco Maestrelli, che affronta il boliviano Hugo Dellien. Il via è fissato per le 10 del mattino, su tre campi. Sul Centrale le sfide Zeppieri-Sweeny e Maestrelli-Dellien. Ulteriori informazioni sul sito www.piemonteopen.com e sulla pagina Instagram @piemonteopen.

IL PIEMONTE OPEN INTESA SANPAOLO DAL VIVO – È ancora possibile acquistare i biglietti per assistere al Piemonte Open Intesa Sanpaolo sulla piattaforma TicketOne (https://www.ticketone.it/artist/piemonte-open-intesa-sanpaolo/), con uno sconto del 20% sul singolo biglietto per i tesserati della FITP. I tagliandi sono disponibili anche al Circolo della Stampa Sporting, presso la biglietteria all’ingresso di corso Agnelli 67/a.

IL PIEMONTE OPEN INTESA SANPAOLO IN TV – Gli incontri del Piemonte Open Intesa Sanpaolo saranno trasmessi in diretta e in esclusiva sul canale della FITP, SuperTennis Tv (64 del digitale terrestre, 224 di Sky), oltre che in streaming sul sito Supertennis.tv e sulla piattaforma digitale SuperTenniX.

(🇮🇹) Tabellone di Qualificazione

1. **(1) Felipe Meligeni Alves (BRA 🇧🇷)** vs. **Gianluca Mager (ITA 🇮🇹)**

2. **Denis Spiridon (ITA 🇮🇹)** vs. **(7) Andrea Pellegrino (ITA 🇮🇹)**

3. **(2) Matteo Gigante (ITA 🇮🇹)** vs. **Gianluca Bellezza Quater (ITA 🇮🇹)**

4. **Francesco Maestrelli (ITA 🇮🇹)** vs. **(6) Hugo Dellien (BOL 🇧🇴)**

5. **(3) Giulio Zeppieri (ITA 🇮🇹)** vs. **Dane Sweeny (AUS 🇦🇺)**

6. **Marc-Andrea Huesler (SUI 🇨🇭)** vs. **(5) Otto Virtanen (FIN 🇫🇮)**

7. **(4) Alexis Galarneau (CAN 🇨🇦)** vs. **Peter Buldorini (ITA 🇮🇹)**

8. **Ivan Gakhov (RUS 🇷🇺)** vs. **(8) Mattia Bellucci (ITA 🇮🇹)**