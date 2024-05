Novak Djokovic, sconfitto da Alejandro Tabilo agli Internazionali d’Italia, dichiara: “Mi sono sentito completamente fuori forma” (sintesi video della partita)

Durante la conferenza stampa post-partita, Novak Djokovic ha riconosciuto il merito del suo avversario, definendolo un “giocatore di grande qualità con un gioco completo”. Il serbo ha ammesso di non essere riuscito a trovare buone sensazioni in campo e di essersi sentito “completamente fuori forma”.

Alla domanda se la sua prestazione fosse legata all’incidente con la borraccia, Djokovic ha risposto di non essere certo, ma di dover effettuare dei controlli medici per valutare la situazione. Ha notato una differenza tra l’allenamento del giorno precedente e la partita odierna, in cui si è sentito sotto pressione e privo di coordinazione.

“Voglio dire, penso che nel video si sia visto molto chiaramente. È stata una situazione molto sfortunata e sventurata per me. È stato un incidente in cui quel ragazzo si è sporto oltre la recinzione e la borraccia è caduta dal suo zaino, atterrando direttamente sulla mia testa.

È stato ovviamente inaspettato. Non stavo nemmeno guardando in alto. Poi ho sentito un colpo molto forte alla testa. Questo ha avuto, sì, un grande impatto su di me. Dopo di che ho ricevuto cure mediche. Ho passato mezz’ora, un’ora con nausea, vertigini, sangue, molte cose diverse.

Sono riuscito a dormire bene. Avevo mal di testa. Il giorno dopo stavo abbastanza bene, quindi ho pensato che fosse tutto a posto. Forse è tutto a posto. Forse non lo era.”

Riguardo al Roland Garros, Djokovic è stato abbastanza conciso nelle sue dichiarazioni. Quando gli è stato chiesto quale fosse il suo stato d’animo in vista del torneo parigino, ha risposto semplicemente: “Stesso di sempre”, accompagnando la frase con un sorriso.

Tuttavia, alla domanda su cosa ritenesse di dover migliorare in vista del Roland Garros e delle Olimpiadi, Djokovic ha ammesso: “Beh, tutto. Tutto deve essere migliore affinché io abbia almeno una possibilità di vincere”.

Infine, quando gli è stato chiesto se pensasse che l’incidente con la borraccia potesse influire sulla sua partecipazione al Roland Garros, Djokovic ha risposto di non aver ancora effettuato esami o test, ma di ritenere necessario farlo alla luce delle sensazioni provate in campo.

Nonostante il giorno precedente si fosse sentito bene, in campo ha avuto la sensazione che un giocatore completamente diverso avesse preso il suo posto, senza ritmo, tempo o equilibrio in nessun colpo. Una situazione che lo ha lasciato un po’ preoccupato.





Francesco Paolo Villarico