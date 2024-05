Seconda giornata qualificazioni Internazionali Under 18 “Città di Santa Croce”

Sotto un sole caldo e accogliente si conclude il programma di qualificazioni del Torneo ITF giovanile “Città di Santa Croce” Mauro Sabatini, organizzato dal Tennis Club Santa Croce sull’Arno (Pisa), in attesa dell’inizio dei tabelloni principali di singolare e di doppio a partire da lunedì 13 maggio.

In un quadro già molto competitivo e eterogeneo sul piano della nazionalità, la pattuglia degli italiani è stata fortemente ridimensionata al primo turno di quali, ma due dei nostri ragazzi sono stati protagonisti di autentiche imprese. Il diciottenne cremasco Leonardo Cattaneo è passato dalle forche caudine delle pre-qualificazioni, dove ha rischiato seriamente l’eliminazione, per conquistare un posto nel tabellone cadetto, dove si è tolto lo sfizio di eliminare la testa di serie numero 1 Donghyun Hwank (il coreano è numero 59 del ranking mondiale e stabile frequentatore dei tornei principali del tour). Al turno successivo Cattaneo ha impostato una battaglia all’ultimo sangue contro il rumeno Gabriel Ghetu: i suoi fendenti mancini hanno fatto traballare il solidissimo avversario, e in svantaggio per 64 41 l’azzurro ha messo in atto una rimonta generosa, ma dopo aver vinto il secondo set al tie-break ha ceduto il parziale decisivo per 10-4 al super tie-break.

L’altra azzurra a balzare agli onori della cronaca è la versiliese Anastasia Bertacchi, che ha eliminato la testa di serie numero 2 delle qualificazioni, la peruviana Francesca Maguina Bunikowska : nonostante l’enorme differenza in classifica mondiale (la sudamericana è tra le prime cento giocatrici al mondo), la favorita è apparsa in grande difficoltà soprattutto al servizio e Bertacchi è stata brava ad imporre una tattica aggressiva, dominando il primo set e reagendo anche nelle difficoltà, con un recupero dal 4-1 sotto nel secondo e una chiusura al cardiopalma nel tie-break (60 76). In serata sarà definito il quadro completo degli otto qualificati al tabellone principale.

Proiettandoci al futuro, quest’anno ci attende un livello davvero elevato. Saranno al via infatti dieci giocatori e giocatrici tra i primi venti delle classifiche mondiali under 18, una cifra doppia rispetto a quella della scorsa edizione: nel maschile il favorito sarà il kazako, numero 13 al mondo, Amir Omarkhanov, seguito dal francese Thomas Faurel (17 al mondo), mentre nel femminile si delinea una sfida Gran Bretagna-Bulgaria con quattro delle prime cinque tenniste provenienti da questi due paesi, a partire dalla numero 1 britannica Mingee Xu (11 al mondo). Infine saranno dieci in totale gli italiani presenti nei tabelloni principali, cinque nel maschile e cinque nel femminile (le sei wild card più i quattro entrati per diritto di classifica).

L’ingresso sui campi del Tc Santa Croce è libero per tutta la durata della manifestazione.