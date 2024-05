Francesco Passaro sconfitto da Nuno Borges in un match al cardiopalma agli Internazionali d’Italia 2024. L’azzurro manca anche un match point nel secondo set (Sintesi video della partita)

Dopo quattro vittorie consecutive, Francesco Passaro si arrende a Nuno Borges nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2024, salutando il Foro Italico. Il match, durato 3 ore e 5 minuti, si è concluso con il punteggio di 4-6 7-6 (8) 7-6 (4) in favore del portoghese. Passaro ha avuto anche un match point nel secondo set, ma le energie spese nei giorni precedenti si sono fatte sentire e il tennista perugino ha ceduto alla distanza contro un solido Borges.

Nel primo set, Passaro ha rimontato da uno svantaggio di 1-3, vincendo il parziale per 6-4.

Nel secondo set, l’equilibrio ha continuato a regnare e fin da subito è apparso chiaro che il tie-break sarebbe stato l’epilogo più probabile. Le uniche palle break sono state a disposizione di Borges nel quinto gioco, ma Passaro le ha annullate rimanendo avanti nel punteggio.

Dopo oltre un’ora di gioco, si è giunti effettivamente al tie-break. Borges è partito meglio, portandosi sul 3-0, ma Passaro è riuscito a raggiungerlo sul 3-3. Una volta entrati nelle fasi decisive, si sono susseguiti set point (4 per Borges) e match point (1 per Passaro).

Alla lunga, è stato Borges ad avere la meglio, conquistando il tie-break per 10 punti a 8 e aggiudicandosi un set da ben 74 minuti di gioco.

Nel terzo set, la stanchezza ha iniziato a farsi sentire, ma entrambi i giocatori hanno mantenuto i loro turni di servizio senza particolari difficoltà. Nel tie-break decisivo, Passaro ha commesso alcuni errori cruciali, tra cui due doppi falli, che hanno permesso a Borges di chiudere l’incontro per 7 punti a 4.

Con l’eliminazione di Passaro, rimangono Darderi e Napolitano gli ultimi azzurri ancora in corsa agli Internazionali d’Italia 2024. Borges, invece, approda agli ottavi di finale, dove affronterà il vincente del match tra Zverev e Darderi.

ATP Rome Francesco Passaro Francesco Passaro 6 6 6 Nuno Borges Nuno Borges 4 7 7 Vincitore: Borges Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* df 3-5* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-6 → 6-6 N. Borges 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 F. Passaro 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 N. Borges 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 3-4 F. Passaro 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 N. Borges 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 N. Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 F. Passaro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Borges 15-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 ace 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 N. Borges 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 N. Borges 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 F. Passaro 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 3-3 → 4-3 N. Borges 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 F. Passaro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 2-2 → 3-2 N. Borges 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 F. Passaro 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Borges 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 N. Borges 30-0 40-0 4-3 → 4-4 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Borges 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 F. Passaro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 N. Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 1-3 F. Passaro 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 N. Borges 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Passaro 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0

🇮🇹 Francesco Passaro vs 🇵🇹 Nuno Borges

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Passaro | 🇵🇹 Borges |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | 280 | **289** |

| Aces | **12** | 9 |

| Double Faults | 5 | **3** |

| First Serve % | 57% (75/131) | **58% (64/111)**|

| 1st Serve Points Won % | 76% (57/75) | **81% (52/64)** |

| 2nd Serve Points Won % | 50% (28/56) | **60% (28/47)** |

| Break Points Saved % | **86% (6/7)** | 67% (4/6) |

| Service Games Played | 17 | 17 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Passaro | 🇵🇹 Borges |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | **104** | 94 |

| 1st Serve Return Points Won %| 19% (12/64) | **24% (18/75)** |

| 2nd Serve Return Points Won %| 40% (19/47) | **50% (28/56)** |

| Break Points Converted % | **33% (2/6)** | 14% (1/7) |

| Return Games Played | 17 | 17 |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Passaro | 🇵🇹 Borges |

|——————————|—————–|—————–|

| Net Points Won % | **73% (27/37)** | 55% (23/42) |

| Winners | **44** | 30 |

| Unforced Errors | 36 | **11** |

| Service Points Won % | 65% (85/131) | **72% (80/111)**|

| Return Points Won % | 28% (31/111) | **35% (46/131)**|

| Total Points Won % | 48% (116/242) | **52% (126/242)**|

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇮🇹 Passaro | 🇵🇹 Borges |

|——————————|—————–|—————–|

| Max Speed | **216km/h (134mph)** | 207km/h (128mph) |

| 1st Serve Average Speed | 189km/h (117mph) | **191km/h (118mph)** |

| 2nd Serve Average Speed | **161km/h (100mph)** | 155km/h (96mph) |

Le statistiche mostrano una partita equilibrata tra Passaro e Borges, con il portoghese che ha ottenuto una vittoria di misura. Borges ha servito leggermente meglio, con una percentuale più alta di punti vinti sia sulla prima (81% vs 76%) che sulla seconda di servizio (60% vs 50%), nonostante Passaro abbia messo a segno più ace (12 vs 9). In risposta, Borges è stato più efficace, vincendo il 35% dei punti totali, in particolare sulla seconda di servizio di Passaro (50%), mentre l’italiano ha convertito una percentuale più alta di palle break (33% vs 14%). Passaro è stato più efficace a rete, vincendo il 73% dei punti contro il 55% di Borges, e ha messo a segno più vincenti (44 vs 30), ma ha commesso anche molti più errori non forzati (36 vs 11). Nel complesso, Borges si è aggiudicato il 52% dei punti totali contro il 48% di Passaro.





Marco Rossi