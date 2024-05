Challenger Oeiras 4: Il Tabellone Principale. Un azzurro nel Md e uno nelle quali

Challenger Oeiras 4 – Tabellone Principale – terra

(1) Michelsen, Alex vs (WC) Rocha, Henrique

Novak, Dennis vs Qualifier

Heide, Gustavo vs Qualifier

(WC) Faria, Jaime vs (8) Mochizuki, Shintaro

(4) Kopriva, Vit vs Qualifier

(WC) Elias, Gastao vs De Loore, Joris

Cerundolo, Juan Manuel vs Svrcina, Dalibor

Qualifier vs (6) Burruchaga, Roman Andres

(7) Kypson, Patrick vs Wong, Coleman

(SE) Onclin, Gauthier vs Zhukayev, Beibit

Qualifier vs Yevseyev, Denis

(SE) Berrettini, Jacopo vs (3) Nava, Emilio

(5) Harris, Lloyd vs Qualifier

Ymer, Elias vs Quinn, Ethan

Boyer, Tristan vs Blanch, Darwin

Choinski, Jan vs (2) Svajda, Zachary

(1) Neumayer, Lukasvs (WC) Pereira, TiagoGerch, Lucasvs (9) Fanselow, Sebastian

(2) Popko, Dmitry vs (Alt) Araujo, Pedro

(Alt) Nijboer, Ryan vs (8) Gaubas, Vilius

(3/Alt) Marie, Jules vs (WC) Domingues, Joao

Ferreira Silva, Frederico vs (10) Holmgren, August

(4) Ficovich, Juan Pablo vs (WC) Rocha, Francisco

(PR) Furness, Evan vs (11) Gautier, Alexis

(5) Blancaneaux, Geoffrey vs (Alt) Added, Dan

Berkieta, Tomasz vs (12) Forejtek, Jonas

(6) Andreev, Adrian vs (WC) Fernandes, Rodrigo

(Alt) Vale, Duarte vs (7) Vincent Ruggeri, Samuel

1. [1] Lukas Neumayervs [WC] Tiago Pereira2. Frederico Ferreira Silvavs [10] August Holmgren3. [Alt] Duarte Valevs [7] Samuel Vincent Ruggeri4. [2] Dmitry Popkovs [Alt] Pedro Araujo

Court 1 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Lucas Gerch vs [9] Sebastian Fanselow

2. [4] Juan Pablo Ficovich vs [WC] Francisco Rocha

3. [3/Alt] Jules Marie vs [WC] Joao Domingues

4. [6] Adrian Andreev vs [WC] Rodrigo Fernandes

Court 3 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [PR] Evan Furness vs [11] Alexis Gautier

2. Tomasz Berkieta vs [12] Jonas Forejtek

3. [5] Geoffrey Blancaneaux vs [Alt] Dan Added

4. [Alt] Ryan Nijboer vs [8] Vilius Gaubas