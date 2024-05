Condizioni Sinner: trapelano segnali positivi

Jannik Sinner avrebbe sofferto un infortunio all’anca di natura traumatica e non congenita. Uno scenario quindi positivo e in prospettiva risolutivo senza il rischio di diventare cronico e invalidante. Questo secondo Sky Sport trapela da Torino, dove il n.2 del mondo sta svolgendo controlli e terapie presso la struttura J Medical.

Sempre secondo il media Sky Sport, Jannik dovrebbe riprendere gli allenamenti da lunedì prossimo, ancora non campo e senza racchetta. A tre settimane dall’avvio di Roland Garros non è ovviamente uno scenario ideale, ma assai più positivo per la presenza di Sinner nello Slam parigino.

Ricordiamo che l’azzurro ha riscontrato i primi fastidi all’anca destra nel corso del torneo di Monte Carlo, e poi la situazione è peggiorata giocando il 1000 di Madrid, quando nel match contro Kotov il suo dolore è diventato pubblico. Dopo la vittoria contro Khachanov la situazione è ulteriormente peggiorata e da qui la scelta di uscire dal torneo, rinunciando anche al Masters 1000 di Roma per curare il problema. “Non voglio rischiare di perdere tre anni di carriera” aveva affermato perentorio Jannik nella press conference organizzata al Foro Italico insieme al Presidente FITP Binaghi, seminando molta preoccupazione in tutti gli appassionati.