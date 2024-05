Stefano Napolitano supera Shang Juncheng e vola al terzo turno degli Internazionali d’Italia per la prima volta in carriera

Stefano Napolitano, wild card agli Internazionali d’Italia, ha ottenuto una vittoria importante contro il giovane cinese Shang Juncheng, classe 2005, in tre set (6-7 (4), 6-1, 6-0 dopo 2 ore e 20 minuti di partita) sulla terra battuta di Roma. Questo successo porta l’azzurro al terzo turno del torneo, dove affronterà Nicolas Jarry, che in precedenza aveva battuto Arnaldi.

La wild card assegnata a Napolitano per gli Internazionali d’Italia si è rivelata una scelta azzeccata, permettendogli di esprimere il suo potenziale e di raggiungere il terzo turno del prestigioso torneo romano. L’italiano ha saputo sfruttare al meglio questa opportunità anche con una dose di fortuna (prima il forfait di Berrettini e poi di Humbert).

Ora, con la sfida contro Jarry all’orizzonte, Napolitano ha l’occasione di continuare a stupire e di proseguire il suo cammino in questo momento storico della sua carriera.

Con questa vittoria balza al n.126 del mondo nella classifica Live ad un solo posto dal suo attuale best ranking (n.125).

Il primo set è stato equilibrato, con Napolitano che ha trovato il break per il 3-2, ma ha poi vissuto un momento di crisi, permettendo a Shang di recuperare ed impattare sul 4 pari e vincere il set al tie-break per 7 punti a 4, con il cinese che prima si è portato sul 5 a 1 prima di chiudere la frazione alla seconda palla set a disposizione.

Tuttavia, nel secondo parziale, l’italiano ha ribaltato completamente la situazione, dominando il set con due break e chiudendo sul punteggio di 6-1.

Nel terzo set, Napolitano ha preso il controllo del match sin dall’inizio, centrando subito il break per l’1-0 e poi un secondo sul 3-0. Shang, in difficoltà e con un dolore al braccio che ha richiesto l’intervento del fisioterapista, non è riuscito a contrastare l’avversario. L’italiano ha così chiuso il set con un netto 6-0, aggiudicandosi la partita.

Questo risultato rappresenta un momento storico per la carriera di Stefano Napolitano, che ora si prepara ad affrontare Jarry nel terzo turno degli Internazionali d’Italia, con la speranza di proseguire il suo cammino nel prestigioso torneo romano.

ATP Rome Juncheng Shang Juncheng Shang 7 1 0 Stefano Napolitano Stefano Napolitano 6 6 6 Vincitore: Napolitano Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-5 → 0-6 J. Shang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 J. Shang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 J. Shang 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 J. Shang 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 J. Shang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Napolitano 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Shang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* ace 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Shang 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Shang 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-4 → 4-4 J. Shang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Shang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 S. Napolitano 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Shang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Shang 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

🇨🇳 Juncheng Shang vs 🇮🇹 Stefano Napolitano

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇨🇳 Shang | 🇮🇹 Napolitano |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | 221 | **273** |

| Aces | 1 | **3** |

| Double Faults | **2** | 3 |

| First Serve % | **59% (39/66)** | 53% (40/75) |

| 1st Serve Points Won % | 67% (26/39) | **80% (32/40)** |

| 2nd Serve Points Won % | 41% (11/27) | **49% (17/35)** |

| Break Points Saved % | 38% (3/8) | **67% (2/3)** |

| Service Games Played | 11 | 11 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇨🇳 Shang | 🇮🇹 Napolitano |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | 114 | **201** |

| 1st Serve Return Points Won %| 20% (8/40) | **33% (13/39)** |

| 2nd Serve Return Points Won %| 51% (18/35) | **59% (16/27)** |

| Break Points Converted % | 33% (1/3) | **63% (5/8)** |

| Return Games Played | 11 | 11 |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇨🇳 Shang | 🇮🇹 Napolitano |

|——————————|—————–|—————–|

| Net Points Won % | 58% (7/12) | **78% (18/23)** |

| Winners | 12 | **17** |

| Unforced Errors | 22 | 22 |

| Service Points Won % | 56% (37/66) | **65% (49/75)** |

| Return Points Won % | 35% (26/75) | **44% (29/66)** |

| Total Points Won % | 45% (63/141) | **55% (78/141)**|

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇨🇳 Shang | 🇮🇹 Napolitano |

|——————————|—————–|—————–|

| Max Speed | **207km/h (128mph)** | 206km/h (128mph) |

| 1st Serve Average Speed | 185km/h (114mph) | **287km/h (178mph)** |

| 2nd Serve Average Speed | 163km/h (101mph) | **177km/h (109mph)** |

Le statistiche mostrano una prestazione superiore di Napolitano rispetto a Shang. L’italiano ha servito meglio, vincendo una percentuale più alta di punti sia sulla prima (80% vs 67%) che sulla seconda di servizio (49% vs 41%), mettendo a segno anche più ace (3 vs 1) e salvando una percentuale più alta di palle break (67% vs 38%). In risposta, Napolitano è stato molto più efficace, vincendo il 44% dei punti totali, in particolare sulla seconda di servizio di Shang (59%), e convertendo una percentuale più alta di palle break (63% vs 33%). Napolitano è stato anche più efficace a rete, vincendo il 78% dei punti contro il 58% di Shang, e ha messo a segno più vincenti (17 vs 12). Nel complesso, Napolitano si è aggiudicato il 55% dei punti totali contro il 45% di Shang.





Francesco Paolo Villarico