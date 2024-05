Matteo Arnaldi esce di scena a Roma, Nicolas Jarry lo batte in due set. L’azzurro ha mancato 4 set point consecutivi nel tiebreak del secondo set

Si conclude al secondo turno la strada di Matteo Arnaldi al Masters 1000 di Roma. Il tennista di Sanremo, n.37 ATP, è stato battuto dal cileno Nicolas Jarry (24 al mondo) per 6-2 7-6 nel primo match di giornata sul Grand Stand. Una prestazione non convincente per l’italiano, in particolare in tutto il primo set, dopo che già aveva sofferto molto per vincere il suo incontro di secondo turno, affermando di aver sofferto le condizioni di Roma per l’allergia stagionale. Purtroppo l’italiano era riuscito ad entrare in partita nel secondo set, e il rammarico viene dai 7 set point non sfruttati, 3 sul 5-4 e ben 4 di fila nel tiebreak, dove è stato avanti per 6 punti a 2. Oltre alle bordate del cileno, qualche scelta tattica non corretta per Arnaldi e un po’ di fretta nel cercare l’affondo sotto pressione.

Arnaldi è partito con le marce ridotte, subito in grossa difficoltà contro le accelerazioni potenti di Jarry. Ha salvato una palla break nel primissimo turno di servizio, ma poi ha subito due break consecutivi nel terzo e quinto game, nei quali ha commesso doppio fallo in momenti decisivi, come la palla break sul 1 pari, 15-40, che ha mandato al comando il sudamericano. Jarry ha salvato una sola palla break sul 5-2, quando ha servito per chiudere il set, fissando lo score sul 6-2. Netta la differenza con i colpi da fondo campo, Jarry ha segnato 7 vincenti e un solo errore, mentre Arnaldi ha commesso 6 errori gratuiti ed è riuscito a vincere la miseria di tre punti in risposta. Un set dominato da Jarry.

Arnaldi è grossa difficoltà anche nel primo turno di battuta del secondo set, annulla tre palle break, giocando praticamente senza il primo servizio in campo (solo 3 su 14 punti giocati nel game, e due doppi falli commessi), ma riesce alla fine a vincere il gioco. Finalmente l’azzurro alza il livello dei colpi e del servizio nel secondo turno di servizio, vinto a zero, per il 2-1. Il secondo prosegue sull’equilibrio, con Matteo entrato in partita e più sicuro con i suoi colpi, ma ancora incapace di strappare una chance in risposta. Sul 4-3 Arnaldi, Jarry commette un doppio fallo e poi sparacchia in rete un diritto, ecco la palla break per Matteo. Se la gioca bene l’azzurro, con un bel passante di rovescio che sorprende sulla rete il cileno, primo break per l’azzurro avanti 5-3. Purtroppo Jarry trova tre grandi accelerazioni e sulla palla del contro break Matteo rischia una smorzata che esce lunga, il cileno strappa il contro break per il 5-4. Il match si è acceso, si lotta su ogni palla e il pubblico diventa un fattore, con Jarry meno sicuro con la sua spinta a tutta. Concede tre set point il cileno, ma li salva ritrovando sicurezza. Arnaldi gioca con fretta sul 5 pari, rischia troppo e concede due palle break, ne annulla una con una palla corta perfetta e poi il servizio, riesce a salvare un game molto complicato per il 6-5. Si va al tiebreak e Arnaldi lo gioca alla perfezione, mentre Jarry sbaglia qualcosa col diritto. 6 punti a 2 Arnaldi, ci sono 4 set point, ma Jarry è solido, spinge forte col diritto e impatta 6 punti pari (niente col servizio per l’italiano). Purtroppo Matteo sbaglia la scelta tattica del punto, permette al cileno di girarsi col diritto e strappa un match point. Nicolas chiude 8 punti a 6, con una risposta lunga di Arnaldi. Molti rimpianti per l’italiano, per i 7 set point complessivi che potevano allungare e chissà, girare il match.

ATP Rome Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 2 6 Nicolas Jarry [21] Nicolas Jarry [21] 6 7 Vincitore: Jarry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 df 15-40 5-3 → 5-4 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 3-3 → 4-3 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Jarry 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 N. Jarry 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

🇮🇹 Matteo Arnaldi vs 🇨🇱 Nicolas Jarry

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Arnaldi | 🇨🇱 Jarry |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | 234 | **285** |

| Aces | 3 | **5** |

| Double Faults | 5 | **2** |

| First Serve % | 52% (39/75) | **60% (43/72)** |

| 1st Serve Points Won % | 72% (28/39) | **79% (34/43)** |

| 2nd Serve Points Won % | 42% (15/36) | **55% (16/29)** |

| Break Points Saved % | 70% (7/10) | **80% (4/5)** |

| Service Games Played | 10 | 10 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Arnaldi | 🇨🇱 Jarry |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | 96 | **147** |

| 1st Serve Return Points Won %| 21% (9/43) | **28% (11/39)** |

| 2nd Serve Return Points Won %| 45% (13/29) | **58% (21/36)** |

| Break Points Converted % | 20% (1/5) | **30% (3/10)** |

| Return Games Played | 10 | 10 |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Arnaldi | 🇨🇱 Jarry |

|——————————|—————–|—————–|

| Net Points Won % | 75% (9/12) | **82% (31/38)** |

| Winners | 10 | **22** |

| Unforced Errors | 15 | **17** |

| Service Points Won % | 57% (43/75) | **69% (50/72)** |

| Return Points Won % | 31% (22/72) | **43% (32/75)** |

| Total Points Won % | 44% (65/147) | **56% (82/147)**|

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇮🇹 Arnaldi | 🇨🇱 Jarry |

|——————————|—————–|—————–|

| Max Speed | 209km/h (129mph)| **227km/h (141mph)** |

| 1st Serve Average Speed | 169km/h (105mph)| **212km/h (131mph)** |

| 2nd Serve Average Speed | 159km/h (98mph) | **172km/h (106mph)** |

Le statistiche mostrano una prestazione superiore di Jarry rispetto ad Arnaldi. Il cileno ha servito meglio, con una percentuale più alta di prime di servizio (60% vs 52%) e di punti vinti sia sulla prima (79% vs 72%) che sulla seconda di servizio (55% vs 42%), mettendo a segno anche più ace (5 vs 3) e commettendo meno doppi falli (2 vs 5). In risposta, Jarry è stato molto più efficace, vincendo il 43% dei punti totali, in particolare sulla seconda di servizio di Arnaldi (58%), e convertendo una percentuale più alta di palle break (30% vs 20%). Jarry è stato anche più efficace a rete, vincendo l’82% dei punti contro il 75% di Arnaldi, e ha messo a segno più vincenti (22 vs 10), pur commettendo qualche errore non forzato in più (17 vs 15). Nel complesso, Jarry si è aggiudicato il 56% dei punti totali contro il 44% di Arnaldi.