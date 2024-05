Nardi vince nella notte romana: battuto Altmaier in due set. Lajovic piega Sonego sul Centrale degli Internazionali d’Italia

Luca Nardi, classe 2003, ha conquistato una splendida vittoria nella notte del Foro Italico di Roma, sconfiggendo il tedesco Daniel Altmaier con un doppio 6-4. Grazie a questo successo, il giovane tennista italiano si è guadagnato la sfida contro il coetaneo danese Holger Rune, in un incontro che si preannuncia divertente ed entusiasmante.

Nonostante Altmaier abbia messo in campo il 79% di prime contro il 66% di Nardi, è stato l’italiano a fare la differenza con il 75% di punti vinti con la prima di servizio. Questo gli ha permesso di ottenere 30 punti su 40, risultando decisivo per la sua vittoria. Inoltre, Nardi ha chiuso con un rapporto vincenti-gratuiti di 24-27, nettamente superiore al 6-23 del tedesco.

Nonostante il cambio di campo dal Grandstand al Pietrangeli poco prima delle 23, Nardi è partito subito forte, centrando il break a zero nel primo game. Tuttavia, il suo gioco spettacolare ha mostrato qualche incertezza, permettendo ad Altmaier di recuperare immediatamente il break. L’italiano, però, ha saputo riconquistare il vantaggio nel nono game grazie a un rovescio lungolinea piazzando in questo modo il break e chiudendo il primo set per 6-4 dopo aver annullato una delicata palla break proprio nell’ultimo gioco del parziale.

Il secondo set ha visto una maggiore lotta, con Nardi che ha salvato due palle break consecutive nel secondo gioco grazie al suo servizio. Gli errori di Altmaier hanno permesso all’azzurro di portarsi nuovamente avanti di un break, ma il tedesco è riuscito a ristabilire la parità. L’equilibrio è durato fino al 4-4, quando Nardi ha ritrovato la combinazione perfetta tra spettacolo e concretezza, conquistando il vantaggio decisivo e siglando la vittoria con una pregevole palla corta portando a casa set e match per 6 a 4.

Ora, Luca Nardi si prepara ad affrontare Holger Rune in un match che promette scintille tra due giovani talenti.

ATP Rome Daniel Altmaier Daniel Altmaier 4 4 Luca Nardi Luca Nardi 6 6 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 D. Altmaier 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-2 → 1-2 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 D. Altmaier 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Lorenzo Sonego non riesce a completare la rimonta contro Dusan Lajovic nel primo turno degli Internazionali d’Italia. Il serbo si impone con il punteggio di 6-3 6-7(5) 6-3 dopo due ore e mezza di gioco, conquistando un posto al secondo turno dove affronterà la testa di serie numero 17, Baez.

Il match inizia con Lajovic che domina il primo set, lasciando poche chances a Sonego.

Tuttavia, nel secondo parziale, il serbo cala di intensità permettendo al torinese di rientrare in partita dopo che l’azzurro recuperava uno svantaggio di 1 a 3 (impattando sul 3 pari e annullando anche numerose palle break). Lorenzo riesce a trascinare Lajovic al tie-break, dove si impone per 7 punti a 5, portando il match al terzo e decisivo set e piazzando un ace sulla palla set.

Prima dell’inizio del terzo parziale, Lajovic richiede un medical timeout, ma l’inerzia sembra essere tutta a favore dell’azzurro. I primi sei giochi scorrono velocemente, con entrambi i giocatori che tengono il proprio servizio. Nel settimo game, Lajovic salva una pericolosa palla break con un ace e si porta sul 4-3.

Proprio sul 4-3, arriva l’inaspettato passaggio a vuoto di Sonego, che perde la battuta a 15 e consegna al serbo la possibilità di servire per il match. Lajovic non trema e chiude l’incontro, guadagnandosi l’accesso al secondo turno.

Per Lorenzo Sonego è una delusione, considerando le aspettative e il sostegno del pubblico del Centrale. Il torinese potrebbe ora rivedersi nel circuito Challenger per racimolare punti preziosi in vista della qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Probabile la sua presenza a Torino la prossima settimana nel torneo challenger 175.

ATP Rome Dusan Lajovic Dusan Lajovic 6 6 6 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 3 7 3 Vincitore: Lajovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 3-3 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 ace 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* ace 6-6 → 6-7 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 L. Sonego 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Lajovic 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 D. Lajovic 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-3 → 6-3 L. Sonego 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 5-2 → 5-3 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0





