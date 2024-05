Carlos Alcaraz si ritira dal torneo di Roma: “ho un edema muscolare. Ho bisogno di riposo per recuperare e poter giocare senza dolore al 100%”

Carlos Alcaraz ha annunciato di aver subito un nuovo infortunio al braccio dopo aver partecipato al recente torneo di Madrid. In un comunicato social, il giocatore ha dichiarato: “Ho sentito dolore dopo aver giocato a Madrid, fastidio al braccio. Oggi mi sono sottoposto ad alcuni esami e ho un edema muscolare al pronatore rotondo, conseguenza del mio ultimo infortunio.”

L’infortunio costringerà il tennista a saltare il prossimo torneo di Roma, un evento importante nel calendario tennistico internazionale. La decisione di non partecipare al torneo è stata presa per consentire al giocatore di recuperare completamente e tornare in campo nelle migliori condizioni possibili.

“Purtroppo non potrò giocare a Roma. Ho bisogno di riposo per recuperare e poter giocare senza dolore al 100%”, ha affermato il tennista nel suo comunicato.

L’edema muscolare al pronatore rotondo è una lesione che può verificarsi a causa di un sovraccarico o di un trauma diretto al muscolo. Il riposo e la fisioterapia sono fondamentali per un recupero completo e per evitare complicazioni future.

Sentí dolor después de jugar en Madrid, molestias en mi brazo. Hoy me hecho unas pruebas y tengo un edema muscular en pronador redondo, consecuencia de mi última lesión. Desgraciadamente no voy a poder jugar en Roma. Necesito descanso para recuperarme y poder jugar sin dolor al… pic.twitter.com/hCm87LLIhH — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) May 3, 2024





Marco Rossi