Sinner tocca 17 vittorie di fila, è il nuovo record storico per un tennista italiano

La netta e convincente vittoria di Jannik Sinner su Jan Lennard Struff nel terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells segna un nuovo impressionante record del n.3 al mondo per il tennis italiano. Jannik infatti è ancora imbattuto nel 2024, dopo i successi agli Australian Open e Rotterdam, con una striscia di 14 vittorie e zero sconfitte. La striscia complessiva di vittorie tuttavia, includendo anche il 2023, è di 17 match consecutivi, visti i tre singolari vinti da Jannik a Malaga nella Final 8 di Davis Cup. Con 17 successi consecutivi, Sinner stabilisce la più lunga striscia vincente per un tennista italiano dall’Era Open, superando le 16 vittorie ottenute da Adriano Panatta nel 1976.

Curiosamente anche Panatta aveva dato il via alla sua striscia magica di imbattibilità in Coppa Davis, nel marzo del 1976, con un successo con la maglia azzurra contro l’allora Jugoslavia in singolare, e non perdendo più sino al primo turno del torneo di Nottingham. Nel mezzo, riportò la vittoria agli Internazionali d’Italia e soprattutto a Roland Garros, in quel che era l’ultimo successo Slam per un tennista italiano fino al magico Australian Open di Sinner lo scorso gennaio.

Sono passati ben 48 anni dal record di Panatta, ora superato da Sinner. Erano stati 47 gli anni di attesa per riportare la Davis in Italia, sempre grazie a Jannik trascinatore del team azzurro in finale, tra vittorie in singolare e in doppio. Jannik Sinner a furia di successi e prestazioni magistrali sta letteralmente riscrivendo la storia del tennis italiano. Tra le tante statistiche, una perla assoluta è quella del suo attuale best ranking di n.3 ATP, posizione più alta mai raggiunta da un azzurro da quando la classifica è calcolata al computer (e lunedì prossimo potrebbe teoricamente scalare ancora un gradino al n.2 se nel torneo farà meglio di Alcaraz, essendo appunto Jannik n.2 nel Live Ranking).

Molto sereno Jannik dopo la vittoria su Struff, è totalmente focalizzato sul suo tennis: “Sento di avere fiducia nei miei colpi.“Ecco perché lavoro duro, cercando di avere buone sensazioni. Ci sono giorni buoni e giorni peggiori. Oggi mi sono sentito davvero bene in campo. Vediamo cosa succederà nel prossimo round”. Per allungare la striscia a 18 vittorie e continuare la corsa nel torneo californiano, dovrà superare Ben Shelton.

Queste le 17 le vittorie consecutive di Sinner:

Davis Cup 2023

1. Tallon Griekspoor 7-6 (7-3) 6-1

2. Novak Djokovic 6-2 2-6 7-5

3. Alex de Minaur 6-3 6-0

Australian Open 2024

4. Botic van de Zandschulp 6-4 7-5 6-3

5. Jesper de Jong 6-2 6-2 6-2

6. Sebastian Baez 6-0 6-1 6-3

7. Karen Khachanov 6-4 7-5 6-3

8. Andrey Rublev 6-4 7-5 (7-5) 6-3

9. Novak Djokovic 6-1 6-2 6-7 (6-7) 6-3

10. Daniil Medvedev 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3

ATP 500 Rotterdam Open 2024

11. Botic van de de Zandschulp 6-3 6-3

12. Gael Monfils 6-3 3-6 6-3

13. Milos Raonic 7-6 (7-4) 1-1 ret

14. Tallon Griekspoor 6-2 6-4

15. Alex de Minaur 7-5 6-4

Masters 1000 Indian Wells 2024

16. Thanasi Kokkinakis 6-3 6-0

17. Jan-Lennard Struff 6-3 6-4

Marco Mazzoni