Tre Italiani nelle Qualificazioni ATP 250 di Brisbane: Zeppieri Brilla, ed approda al turno decisivo. Giannessi e Gaio escono di scena

Le qualificazioni del torneo ATP 250 di Brisbane hanno visto protagonisti tre tennisti italiani, con risultati contrastanti. Giulio Zeppieri, Alessandro Giannessi e Federico Gaio hanno rappresentato l’Italia, ma solo Zeppieri è riuscito a spiccare il volo verso il turno decisivo.

Giulio Zeppieri avanza

Giulio Zeppieri ha dimostrato grande forma, superando Omar Jasika con un solido 7-5, 6-3. Il giovane talento italiano ha mostrato una combinazione impressionante di potenza e precisione, gestendo i momenti cruciali del match con grande maturità. Con questa vittoria, Zeppieri si è guadagnato un posto nel turno finale delle qualificazioni, dove affronterà una sfida difficile contro Dominic Thiem. Questo incontro rappresenta non solo un’opportunità per Zeppieri di misurarsi con un avversario di alto calibro ma anche la possibilità di guadagnarsi un posto nel tabellone principale del torneo.

ATP Brisbane Omar Jasika Omar Jasika 5 3 Giulio Zeppieri [12] Giulio Zeppieri [12] 7 6 Vincitore: Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Zeppieri 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 O. Jasika 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-4 → 3-5 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 O. Jasika 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 O. Jasika 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 O. Jasika 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 O. Jasika 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 G. Zeppieri 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 O. Jasika 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 G. Zeppieri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 O. Jasika 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 O. Jasika 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 G. Zeppieri 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 O. Jasika 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Zeppieri 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 O. Jasika 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0

Delusioni per Giannessi e Gaio

Al contrario, la giornata si è rivelata meno fortunata per Alessandro Giannessi e Federico Gaio. Giannessi ha affrontato Alex Michelsen, cedendo in due set con il punteggio di 6-3, 6-2. Nonostante alcuni momenti di buon gioco, Giannessi non è riuscito a imporre il suo ritmo, trovando difficoltà contro gli attacchi mirati di Michelsen.

Federico Gaio, dal canto suo, ha incontrato Aleksandar Kovacevic in un match che si è rivelato ostico fin dall’inizio. Gaio ha lottato nel primo set, portandolo al tie-break, ma alla fine ha ceduto per 7-6, 6-2. La resistenza mostrata nel primo set non è stata sufficiente a ribaltare l’andamento della partita, con Kovacevic che ha saputo gestire i momenti chiave con maggiore efficacia.

ATP Brisbane Federico Gaio Federico Gaio 6 2 Aleksandar Kovacevic [7] Aleksandar Kovacevic [7] 7 6 Vincitore: Kovacevic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 2-5 → 2-6 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 40-40 ace 40-A df ace 2-4 → 2-5 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace 40-40 ace 40-A ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 2-3 → 2-4 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 ace 40-15 ace ace 1-3 → 2-3 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 1-2 → 1-3 F. Gaio 0-15 ace 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 ace 40-A ace 40-40 40-A ace 1-1 → 1-2 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace 40-40 ace 40-A ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 F. Gaio 15-0 ace 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 ace 0-3* ace 1-3* ace 1*-4 ace 1*-5 ace 2-5* 2-6* ace 3*-6 ace 4*-6 ace 5-6* ace ace 6-6 → 6-7 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 5-5 → 5-6 F. Gaio 15-0 15-15 ace 30-15 30-30 ace 30-40 ace 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace 40-40 ace A-40 ace ace 4-4 → 4-5 F. Gaio 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 ace A-40 ace 3-4 → 4-4 A. Kovacevic 0-15 df 0-30 ace 15-30 ace 30-30 ace 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace ace 3-3 → 3-4 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 ace 30-30 ace 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 ace 40-A ace 40-40 40-A ace 3-2 → 3-3 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 3-1 → 3-2 F. Gaio 0-15 ace 15-15 ace 15-30 ace 15-40 ace 30-40 ace 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace 40-40 ace 40-A ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A ace 1-1 → 2-1 F. Gaio 0-15 ace 15-15 30-15 30-30 ace 40-30 40-40 ace 40-A ace 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 0-0 → 0-1

ATP Brisbane Alex Michelsen [4] Alex Michelsen [4] 6 6 Alessandro Giannessi Alessandro Giannessi 3 2 Vincitore: Michelsen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Michelsen 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Giannessi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Giannessi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Michelsen 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Giannessi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 4-1 → 4-2 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Giannessi 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 A. Michelsen 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 A. Giannessi 0-15 0-30 df 0-40 1-0 → 2-0 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0





Marco Rossi