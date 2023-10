Gaio batte Giacomini e vola in semifinale a Ortisei – Dalla Valle eliminato da Klein

Federico Gaio rimane l’ultima speranza azzurra allo Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol. La terza testa di serie del torneo altoatesino, dotato di un

montepremi di 36.000 euro, ha vinto il derby italiano contro Luca Giacomini, la sorpresa del torneo. Gaio ha prevalso dopo un match combattutissimo vincendo

i due tiebreak 7:6 (3), 7:6 (2) e ha fermato la corsa del numero 699 del mondo.

Domani sfiderà Maks Kasnikowski (Polonia) per un posto in finale in programma domenica alle ore 11. L’altra semifinale la giocheranno lo slovacco Lukas Klein e

Billy Harris della Gran Bretagna. Anche sabato si inizia con la finale del doppio alle 11. L’ingresso è libero.

Gaio è partito con il piede giusto e un break nel primo game. Giacomini però ha lottato come nei giorni precedenti su ogni palla ed è stato premiato con il break

nel sesto game. Tutto da decidere nel tiebreak. Se lo aggiudica Gaio con un paio di punti spettacolari, ma il padovano non molla di un centimetro: Nel secondo

set è Giacomini a piazzare il break nel primo game. Gaio deve rincorrere, pareggia per il 2:2 e si porta avanti 5:3 e serve per il match. Giacomini non demorde, fa il controbreak. Tutto da rifare per Gaio, che si salva da 0:40 nell’ undicesimo game e va in vantaggio 6:5. Nel tiebreak si porta avanti 6:0 e chiude alla terza palla del match in un’ora e 53 minuti.

“Giacomini gioca molto bene su questa superficie. È difficile giocare contro uno che fa gioco e sbaglia pochissimo”, ha detto Gaio. “Sono stato bravo al servizio

nel primo set, mi sono tirato fuori nel game del cinque pari nel secondo, sul 5:3 e servizio avevo un po’ dormito, ma ho fatto una buona partita.” Domani

affronterà Kasnikowski per la prima volta. “Onestamente non lo conosco, ma sarà un’ottima partita e lo studierò.”

Niente da fare per Enrico Dalla Valla contro Lukas Klein, virtuale numero 1 del torneo. Dalla Valle ha perso per 6:3, 6:2. Klein, numero 181 delle classifiche ATP

e finalista ad Ortisei dodici mesi fa, quest’anno ha dovuto giocare le qualificazioni perché aveva deciso solo all’ultimo di venire in Val Gardena. Klein

domina la partita dal primo scambio e cede solo nove punti sul suo servizio. Dalla Valle deve salvare due palle break per non andare sotto subito 4:0, il break

subito nel secondo game ha compromesso comunque il primo set. Nel secondo set Klein parte con un altro break nel primo game, non sfrutta due palle per il

3:0 ma toglie il servizio a Dalla Valle per il 5:2 e dopo 68 minuti chiude il match.

Nel primo match della giornata il britannico Billy Harris ha fermato la corsa di Daniil Glinka, terzo qualificato nei quarti. Ha vinto un match dopo due ore per

7:6 (3), 4:6, 6:3. La partita sembrava finita sul 5:5 del primo set, quando Glinka dopo una caduta ha dovute chiedere l’intervento del fisioterapista per un

problema alla coscia destra. Ha deciso di continuare, zoppicando per qualche game, ha perso il tiebreak, ma ha portato il match al terzo set nel quale Harris ha ottenuto il break decisivo nel sesto game. Per Harris domani sarà la seconda semifinale consecutiva, la settimana scorsa ha perso ad Amburgo da Illya Marchenko. Negli ultimi quattro tornei ha un bilancio di 14 vittorie e solo tre sconfitte. Ha perso l’unico duello contro Klein nel 2022 nelle qualificazioni a Wimbledon.

Kasnikowski domani con Gaio giocherà la sua seconda semifinale in un challenger a distanza di undici mesi dopo quella persa a Calgary in Canada nel novembre del 2022 con Aleksandrar Vukic. Kasnikowski oggi ha avuto la meglio – un po’ a sorpresa – sul francese Mathias Bourgue per 7:6 (3), 6:3. Dopo un primo set senza palle break, Kasnikowski è andato avanti 5:0. Bourgue ha recuperato uno dei due break, ma non ha evitato la sconfitta.

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Andrew Paulson / Patrik Rikl vs [4] Maximilian Neuchrist / Jakub Paul

2. [Q] Lukas Klein vs Billy Harris

3. [3] Federico Gaio vs Maks Kasnikowski