Tomic ripreso mentre veniva aggredito in Australia (Video)

Senza che si capisse ciò che era alla base di tutto, Bernard Tomic, tennista australiano che un tempo era tra i primi 20 al mondo e che ora occupa il 292º posto nel ranking ATP, è stato ripreso mentre veniva aggredito. Le immagini sono diventate virali, con due uomini che colpivano il giocatore a calci, mentre cercava di difendersi e qualcuno riprendeva tutto ciò che accadeva.

Da quanto si sa, Tomic non ha presentato denuncia ed è attualmente in Europa per giocare. Ci sono diverse teorie in circolazione, ma nessuna di esse è stata confermata. Le speculazioni vanno dalla rappresaglia di scommettitori a una disputa che si è conclusa nel peggiore dei modi.

Concerning footage of what looks to be Bernard Tomic at the bottom of this altercation.

