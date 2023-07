Da Padova: Dal 9 al 16 luglio verrà ospitato un torneo ITF da 25.000 dollari

Da domani porte aperte alla Canottieri Padova perché dalle ore 10,00 inizieranno gli incontri del “Canottieri Padova Open”, sedicesima edizione per questo torneo di tennis che fa parte dell’Itf men’s circuit e sarà “Trofeo Alì” nel singolare e “Trofeo Arianna Led” per il doppio. Torna dunque il tennis internazionale proponendo un ITF maschile con montepremi da 25.000 dollari dal 9 al 16 luglio.

Quest’anno al torneo è stato dato anche un tema importante “Sport e sostenibilità”, tema molto caro alla società sportiva e che la vede impegnata in alcune iniziative sull’argomento.

Si tratta di un ritorno dopo la pausa della pandemia e si torna con una manifestazione al maschile, e il direttivo della Canottieri spera che qualche astro nascente del tennis possa iniziare un’importante carriera proprio da qui.

I protagonisti

In programma le gare del singolare con un tabellone da 32 giocatori, più un tabellone di qualificazione sempre da 32 e un tabellone da 16 coppie nel doppio. Referee Guido Pezzella, direttore del torneo Stefano Paiaro.

Questo tipo di tornei permette soprattutto ai giovani di racimolare punti validi per la classifica mondiale e fare così i primi passi nel ranking. In palio a Padova ci sono nel singolare per il vincitore 3.600 $ e 25 punti; per il finalista 2.120 $ e 16 punti; per i semifinalisti 1.255 $ e 8 punti; nel doppio i vincitori riceveranno 1.550 $ e 25 punti, i finalisti 900 $ e 16 punti, i semifinalisti 540 $ e 8 punti. Saranno una settantina gli atleti provenienti da tutto il mondo a sfidarsi in dure battaglie sul manto rosso di Padova, e oltre 70 le partite che si disputeranno. Nell’entry list ci sono atleti soprattutto europei, ma non mancano gli statunitensi, gli argentini, i peruviani. Buona anche la classifica media dei tennisti che vanno dalla 270esima posizione mondiale in poi. Gli italiani che di diritto entreranno nel tabellone principale sono sette, ovvero Samuele Ruggeri, Fausto Tabacco, Luca Potenza, Marcello Serafino, Enrico Dalla Valle, Federico Iannacone e Luca Tomassetto. Nutrito anche il numero di quelli che sono entrati nel tabellone delle qualificazioni.

Numero 1 del main draw è l’americano Oliver Croford numero 271 del mondo, numero 2 il portoghese Goncalo Oliveira (n. 285) anche lui tra gli atleti che figurano nella squadra della serie A2 della Canottieri Padova, numero 3 il tunisino Moez Echargui (n.308) e quattro il francese Clemente Tabur (n. 324).

Giocheranno nei campi di casa nel main draw anche Kirill Kivattsev, atleta russo di nascita, che vive a Padova da tanti anni ed è portacolori della Canottieri Padova in serie A2, e il compagno di squadra Luca Giacomini, atleta cresciuto tennisticamente proprio alla Canottieri e a cui gli organizzatori hanno voluto assegnare una wild card. Le due wild card dell’organizzazione per il tabellone di qualificazione sono state assegnate al nuovo acquisto per la serie A2, Alessandro Pecci, e ad uno dei giocatori già nella rosa Daniele Valentino. La Federazione italiana invece ha assegnato le sue per il main draw a Filippo Speziali, Mariano Tammari, Gianmarco Galdolfi, e per il tabellone delle qualificazioni Daniele Minighini e Federico Ferri.

Gli eventi e il programma

Domenica 9 luglio e lunedì 10 giornate dedicate alle qualificazioni; lunedì 10 in serata sorteggio “main draw” e presentazione atlete; martedì 11 tabellone principale singolo e doppio e incontro serale; mercoledì 12 tabellone principale singolo e doppio (ottavi di finale) e incontro serale; giovedì 13 tabellone principale singolo (ottavi di finale) e doppio (quarti di finale) e incontro serale, serata dal tema “Sport e sostenibilità” a cui parteciperanno sponsor e autorità; venerdì 14 tabellone principale singolo (quarti di finale) e doppio (semifinale) e incontro serale; sabato 15 semifinali del tabellone del singolare e finale del doppio; domenica 16 ore 11,00 finale del singolare.

L’ingresso sarà libero e gratuito, si potranno visualizzare i live score sul sito della canottieri www.canottieripadova.it, e seguire il live streaming degli incontri del tabellone principale.

Non mi Un solo luogo per tutte le passioni

Canottieri è unica nel Veneto: a due passi dal pulsante centro città, 40.000 mq. di uno dei più attrezzati e verdi circoli sportivi, diretto dal pluricampione olimpionico Rossano Galtarossa, ed immerso in un verde parco lambito dal Bacchiglione. E il fiume è la palestra naturale per i soci della Canottieri Padova, da solcare con imbarcazioni di ogni tipo, da regata o da diporto ammirando scorci del Bacchiglione sconosciuti a molti. Come farsi mancare una partita a tennis in uno dei 13 campi in terra rossa, aperti tutto l’anno, così come una divertente sfida nei nuovi campi da padel (4) coperti da struttura fissa. E cosa c’è di più rinfrescante d’estate di un tuffo nella piscina circondata da un verdissimo prato, o starsene tranquilli in solarium prendendo la prima tintarella. Per tenersi in forma ci sono le palestre o si può correre lungo il percorso vita tracciato tra il fiume e il grande parco. Alla Canottieri si pratica anche il calciotto o ci si rilassa in sauna. E poi sosta alla Club House, per un aperitivo o un pranzo. Sono veramente tanti gli sport che hanno casa alla Canottieri: un solo luogo per tutte le passioni!