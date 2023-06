Fondi d’investimento sauditi pronti a investire nel tennis? La reazione di Kyrgios

Non solo calcio. I fiumi di denaro provenienti dall’Arabia Saudita, che quest’estate stanno animando e scombussolando il “calciomercato” in Europa, potrebbero arrivare ben presto anche nel mondo del tennis e forse spostare importanti equilibri a livello politico-sportivo ed organizzativo. Da qualche mese si parla dalla concreta possibilità che l’edizione 2023 delle NextGen Finals venga ospitata in Arabia Saudita, con l’esibizione dello scorso inverno “Diriyah Tennis Cup” usata come test organizzativo. Adesso le voci di un possibile forte investimento del Fondo per gli Investimenti Pubblici dell’Arabia Saudita (PIF) si fanno sempre più insistenti.

In un’intervista rilasciata al Financial Times alcuni giorni fa, Andrea Gaudenzi ha affermato che il tour ATP gode di ottima salute e non necessita di alcuna iniezione di denaro – come invece è avvenuto per il tour WTA – ma che l’eventualità di un ingresso di investitori esterni è una ipotesi che non può scartare in assoluto. Forse un modo sottile per preparare a livello mediatico l’entrata di qualche partner, magari proprio i sauditi, che hanno stravolto il mondo del golf professionistico con il LIV Golf, capace di offrire contratti estremamente redditizi a diverse stelle del PGA Tour, tanto da spingere questi atleti ad abbandonare il circuito classico.

Secondo voci di corridoio, la valanga di dollari che i sauditi sarebbero pronti a versare nel mondo del tennis porterebbe non tanto all’aumento dei Prize money dei tornei attualmente in calendario, quando ad un vera e propria rivoluzione dell’annata tennistica, con nuovi ricchissimi eventi pronti a surclassare a suon di milioni lo status quo attuale. Sirene fin troppo allettanti che potrebbero attirare gli atleti, che già hanno lottato con la stessa ATP per avere una fetta più consistente dei ricavi, ottenendo una divisione 50% 50% dei guadagni (come ha confermato lo stesso Gaudenzi).

La “Diriyah Tennis Cup” dello scorso dicembre ha attirato alcuni dei più grandi nomi del tennis, come Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Alexander Zverev, Stan Wawrinka, Cameron Norrie e l’australiano Nick Kyrgios, pagati a peso d’oro per la propria partecipazione.

Proprio Kyrgios ha commentato le voci con un post social che profuma di sfida per il sistema attuale: “Finalmente! Loro vedono il valore. Potremo essere pagati per quel che ci meritiamo. Fatemi firmare” scrive l’australiano.

FINALLY. THEY SEE THE VALUE. WE ARE GOING TO GET PAID WHAT WE DESERVE TO GET PAID. SIGN ME UP 💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 https://t.co/sJpj9lK6Vg — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 26, 2023

Al momento siamo solo alle ipotesi, ma la questione potrebbe essere anche un po’ più ampia. È noto che l’Arabia Saudita sia un paese estremamente ricco ma assai indietro a livello di eguaglianza sociale e diritti umani, soprattutto per quanto riguarda la condizione femminile. Per questo diversi sportivi, tennisti inclusi, hanno dichiarato apertamente di non essere disposti a giocare in paesi afflitti da queste problematiche. Tra questi Andy Murray, uno senza peli sulla lingua, che in merito aveva dichiarato di recente: “Giocare in Arabia Saudita? Non giocherei, no. Se fossi uno dei giocatori di golf rimasti fedeli al PGA, probabilmente sarei un po’ frustrato e mi sentirei un po’ deluso. Immagino che ci siano stati molti eventi sportivi diversi negli ultimi anni. Ci sono stati molti importanti incontri di boxe lì, c’è il golf, mi pare che ci sia stata anche una gara di Formula 1. Tuttavia immagino che sarà solo una questione di tempo prima di vedere i tornei di tennis giocati anche lì“, conclude lo scozzese, con parole quasi rassegnate di fronte allo strapotere del denaro.

Il tennis è una disciplina globale che basa molta della propria forza e fascino da radicate tradizioni. I ricchissimi fondi d’investimento sauditi potrebbero minare quel che oggi conosciamo e amiamo nel nostro sport, creando una sorta di mercato parallelo fatto di ricchissime esibizioni? Uno scenario del genere farebbe ripiombare il tennis in una situazione non così diversa da quella degli anni ’50 – ’60 dello scorso secolo, con il tour “pro” osteggiato dall’ITF e dagli Slam, con i migliori atleti pagati a peso d’oro per giocare esibizioni e disertare gli eventi “tradizionali”. Utopia, speriamo… una situazione del genere sarebbe anche osteggiata dalla stessa ATP. Più facile ipotizzare una sinergia, magari nuovi eventi e una profonda riorganizzazione della stagione – cosa questa che non sarebbe nemmeno così malvagia in assoluto. Staremo a vedere i prossimi sviluppi. Di sicuro il potere dei dollari non è mai da sottovalutare…

Marco Mazzoni