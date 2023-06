WTA 250 S’Hertogenbosch: Il Tabellone Principale. Presenza di Lucrezia Stefanini

WTA 250 S’Hertogenbosch – Tabellone Principale – erba

(1) Veronika Kudermetova vs Alison Riske-Amritraj

Ysaline Bonaventure vs Qualifier

(WC) Celine Naef vs (WC) Venus Williams

Katie Volynets vs (8) Caty McNally

(3) Victoria Azarenka vs Qualifier

Rebecca Peterson vs Ashlyn Krueger

Qualifier vs Viktoria Hruncakova

Qualifier vs (6) Bianca Andreescu

(5) Elise Mertens vs Eva Lys

Qualifier vs Dalma Galfi

(WC) Lesley Pattinama Kerkhove vs Kimberly Birrell

Evgeniya Rodina vs (4) Ekaterina Alexandrova

(7) Aliaksandra Sasnovich vs Lucrezia Stefanini

Greet Minnen vs Jessika Ponchet

Polina Kudermetova vs Yue Yuan

Qualifier vs (2) Liudmila Samsonova