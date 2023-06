Da Frascati: Il resoconto di giornata (Giovedì 08 Giugno 2023)

Entra nel vivo il torneo ITF Futures di Frascati (15.000 $ – terra) che ha visto oggi la disputa degli ottavi di finale con tutta una serie di incontri seguiti con molto interesse da un pubblico numeroso accorso per vedere al’opera Alessandro Bellifemine nato nella vicina frazione di Morena a una manciata di chilometri dal New Country Club. Opposto al più esperto francese Emilien Voisin , Alessandro ha disputato un’ ottima partita tenendo testa al francese costringendolo al tie-break nel secondo set pur indietro per 5 giochi a 2. Anche nel tie-break Bellifemine si è trovato sotto per 5 punti a 0 ma ha avuto la forza di portarsi sul 5 pari prima di arrendersi. Prosegue spedita la marcia del n°1 del torneo Francesco Forti che ha regolato il marchigiano Tommaso Compagnucci con un doppio 63 e secondo pronostico avanzano ai quarti di finale sia Stefano Napolitano che Julian Ocleppo. Il primo contro Gianluca Di Nicola è andato sotto per 4 a 2 nel primo set poi ha messo a punto il suo gioco e nel secondo set non c’è stata storia. Quanto a Ocleppo ha dovuto soffrire e non poco per piegare Federico Iannaccone. Due ore e mezza di lotta palla su palla poi il molisano al primo match point ha dovuto arrendersi. Sicuramente il miglior incontro della giornata. Si conferma il buon stato di forma dei due romagnoli Marcello Serafini ed Enrico Dalla Valle mentre in chiusura di programma il talento francese Gabriel Debru era avanti di un set e 3 a 0 nel secondo quando il suo avversario l’aquilano Picchione si è ritirato per un problema ad un orecchio e dura lotta invece fra il Chepelev e lo spagnolo Martinez Martinez decisa in fotografia dal russo.

Risultati

Ottavi Singolo : Forti (Ita) b Compagnucci (Ita) 63 63 ; Voisin (Fra) b Bellifemine (Ita) 63 76 (5) ; Dalla Valle (Ita) b Castagnola (Ita) 64 63;Napolitano (Ita) b Di Nicola (Ita) 75 61;Ocleppo (Ita) b Iannaccone (Ita) 76 (4) 64;Serafini (Ita) b Pecci (Ita) 61 64;Chepelev (Nflag) b Martinez Martinez (Esp) 63 36 64 ; Debru (Fra) b Picchione (Ita) 63 30 rit.;

Doppio Quarti : Voisin-Weber (Fra) b Catini-De Nicola (Ita) 75 64; Compagnucci-Cortegiani (Ita) b Marchetti-Taddia (Ita) 63 61.