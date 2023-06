Chang: “Alcaraz non ha paura di nessuno, ha un livello incredibile per la sua età”

Michael Chang conosce come nessun’altra la parola precocità abbinata a Roland Garros. Il 51enne statunitense sorprese il mondo della racchetta nel 1989, quando a soli 17 anni sconfisse in un match iconico il grande favorito Ivan Lendl e si issò sino alla finale, dove con le sue difese incredibili stoppò il sogno di Stefan Edberg di vincere a Parigi con un classico serve and volley. Il sogno lo regalò a se stesso, con una vittoria Slam mai più ripetuta in carriera (perse poi altre tre finali, nel ’95 sempre a Parigi, quindi a Melbourne e poi a US Open nel ’96). Interpellato da Francesca Paoletti di Super Tennis, Chang è rimasto molto impressionato dal livello di gioco e personalità di Alcaraz, tanto da esaltarne le qualità.

“Difficile fare dei paragoni tra epoche differenti ma c’è una cosa che mi colpisce di Carlos, la capacità di giocare un tennis completamente diverso da quello che caratterizza il tennis spagnolo. Ai miei tempi scendevi in campo contro uno spagnolo e sapevi cosa aspettarti, conoscevi le loro caratteristiche, i pregi e i difetti. Già con l’arrivo di Rafa le cose erano già cambiate, il suo tennis aggressivo, la tenacia e i suoi schemi mancini avevano rivoluzionato un po’ le cose. Con Alcaraz siamo ad un livello ancora superiore… la sua adattabilità alle diverse superfici ha dell’incredibile. Ha un gioco aggressivo e sa giocare molto bene a rete. Tutto questo, alla sua età, è clamoroso. Le qualità a questo livello le hanno tutti già come base di partenza, ma poi generalmente c’è bisogno di un po’ di tempo per arricchire il gioco e trovare nuove soluzioni. Rafa, ad esempio, oggi è un ottimo giocatore di rete ma ha dovuto lavorare molto sotto rete per trovare questa sicurezza. Alcaraz, invece, fin dai primi giorni sul Tour ha dimostrato di non aver paura di nulla, è dinamico, sa fare tutto e lo fa con una sicurezza strabiliante” commenta Michael.

C’è grandissima attesa per la sfida di venerdì contro Djokovic. Chang non nasconde la sua ammirazione anche per il serbo. “Nole è in una grande condizione fisica, e con la grande motivazione che ha in questo torneo può arrivare in fondo e vincere un altro Slam. La longevità di Nole è una bella notizia per il nostro sport; ai miei tempi a 30 anni cominciavi a pensare come organizzare il tuo ritiro, adesso invece i giocatori a 30 anni iniziano una nuova carriera. Nole si è sempre allenato con grande attenzione, la cura del fisico e del recupero ha allungato la sua carriera” conclude Chang.