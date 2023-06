Ellesse sarà lo sponsor tecnico dell’8ª edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup. Lo storico marchio di abbigliamento sportivo, fondato a Perugia nel 1959, ha stretto un accordo con MEF Tennis Events in occasione dell’evento che si giocherà al Tennis Club Perugia dall’11 al 18 giugno. Per tutta la durata della manifestazione ATP Challenger 125, Ellesse vestirà giudici di linea, raccattapalle e staff di campo. Dal primo Boris Becker a Guillermo Vilas, passando per Corrado Barazzutti, Chris Evert ed il perugino Francesco Cancellotti. Ellesse è stato uno dei marchi più legati al mondo del tennis e negli ultimi anni è tornata a recitare un ruolo da protagonista.

Il binomio Cancellotti-Ellesse – “Ellesse ha rappresentato qualcosa di importante per Perugia ed è stata protagonista a livello internazionale. Prima di tanti altri, era uno dei brand più conosciuti al mondo”. Le parole di Francesco Cancellotti, direttore degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup. Numero 21 del mondo nella primavera del 1985, i suoi più grandi successi sono legati proprio ad Ellesse: “Per me ha significato moltissimo perché mi ha accompagnato nell’esplosione tennistica. In più indossare un marchio della mia città mi ha riempito di orgoglio. Se penso a quel periodo però mi tornano in mente altri grandi momenti come la vittoria del diciassettenne Boris Becker vestito Ellesse a 17 anni a Wimbledon. Sul territorio per diversi anni sponsorizzarono i campionati femminili allo Junior Perugia. Il ritorno di quel logo sui campi da tennis non può che farmi piacere, mi riporta alla mente momenti indimenticabili”.

Biglietteria aperta sul sito ufficiale – Aperta la biglietteria sul sito ufficiale www.internazionaliperugia.it. Fino al 30 maggio, gli appassionati potranno acquistare biglietti scontati al 20%. I bambini fino a 6 anni entrano gratuitamente e con il 50% di sconto fino a 12 anni. Per informazioni è possibile scrivere a ticket@meftennisevents.com.