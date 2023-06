Alexander Zverev, a un passo dalla semifinale del Roland Garros, accetta il soprannome di ‘Leone’ con umorismo”

Alexander Zverev è a solo una vittoria dal ripetere la semifinale del Roland Garros, fase durante la quale ha subito un grave infortunio che ha messo in pericolo la sua carriera la stagione scorsa.

Lontano da quei ricordi, Sascha è stato interrogato su un soprannome che sta guadagnando in questa edizione del Grand Slam parigino: lo chiamano leone a causa delle grida e del look, cosa che il tedesco accetta… con umorismo. “Penso che i leoni dormano circa 18 ore al giorno, facciano sesso per quattro ore e mangino nelle altre due, quindi non sarebbe affatto male per me!” ha scherzato in conferenza stampa.