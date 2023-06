Roland Garros: Fabio Fognini sconfitto da Sebastian Ofner e da un problema fisico (Video)

Fabio Fognini ha stretto i denti per dei problemi fisici nel terzo turno del Roland Garros, scontrandosi con Sebastian Ofner, tennista austriaco. Dopo una battaglia che è durata quasi quattro ore, Fognini è stato costretto a cedere al quinto set con il punteggio di 5-7 6-3 7-5 1-6 6-4. Nonostante la sconfitta, il taggiasco ha fornito un notevole spettacolo per i suoi fan e appassionati di tennis anche perchè dalla metà del secondo set ha avuto un problema fisico al pettorale destro che ha condizionato il rendimento soprattutto al servizio.

In questo incontro l’iniziativa è stata quasi sempre in mano al tennista austriaco che infatti ha concluso la partita con più vincenti, 48 a 38, ma anche più errori non forzati, 74 a 56, e meno errori forzati, 46 a 52.

Al prossimo turno Ofner affronterà il vincente di Schwartzman-Tsitsipas.

Il match ha visto un Fognini incredibilmente determinato nel primo set, quando è partito forte, conquistando un break a 0 e strappando in questo modo la battuta al suo avversario, avanzando rapidamente sul 3-1. Tuttavia, Ofner si è reso protagonista di una notevole rimonta, approfittando di un calo di tensione di Fognini, recuperando il break di svantaggio e arrivando a un break di vantaggio, invertendo le posizioni dall’1 a 3 al 4-3. Nonostante tutto, l’italiano è riuscito a rimanere in gioco, pareggiando sul 4-4 e portando la partita a un tira e molla di battute. Infine, Fognini ha conquistato il primo set per 7 a 5 piazzando il break decisivo nel dodicesimo game.

Nel secondo set, Fabio e Ofner hanno iniziato con uno scambio di break, ma è stato Ofner a sfruttare il momento di debolezza dell’italiano, strappando la battuta per la seconda volta nel set e allungando sul 4-2. Fognini, purtroppo, non è riuscito a recuperare, consegnando il set all’austriaco con il punteggio di 6-3 perdendo ancora una volta la battuta nel nono game.

Il terzo set ha visto Fognini affrontare delle difficoltà fisiche, che hanno minato il suo servizio. Tuttavia, l’italiano è riuscito a restare in partita, salvandosi ai vantaggi e mantenendo il set ancora vivo. Questo non è bastato perchè Ofner, ha capitalizzato la situazione portando a casa il set con un punteggio di 7-5 con Fabio che ha mancato un vantaggio di 3 a 1 e perso il servizio decisivo sul 5 a 6.

Fognini, però, non si è lasciato abbattere e ha iniziato il quarto set con un break, confermandolo nel game successivo e salendo 2-0. Nonostante qualche problema, l’italiano è riuscito a mantenere il vantaggio, chiudendo il set con un eloquente 6-1.

Nel quinto e decisivo set, Fabio ha subito perso il servizio, commettendo un doppio fallo che ha dato a Ofner l’opportunità di confermare il break e salire 2-0. L’italiano ha lottato con tenacia, cercando di recuperare lo svantaggio, ma alla fine è stato Ofner a imporsi, conquistando il match con il punteggio di 64 con Fabio che aveva tentato un gran recupero dall’2 a 5 con due break sotto.

